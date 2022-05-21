升級M1晶片的第5代iPad Air 這3大族群最適合入手

近期停課不停學的防疫趨勢，也間接催生了新一波線上學習裝置購買潮。隨著第5代iPad Air正式開賣，升級M1晶片、支援5G連網、擁有1200萬畫素超廣角前置相機，還支援「人物居中」功能的幾項有感升級，再加上17,900元起相對好入手的價格，正適合現在想要添購平板作為學習工具，或是當作居家工作第2個輔助裝置的民眾入手。

實際開箱體驗第5代iPad Air，外型可說是與前一代完全一模一樣，100%再生鋁金屬材質，6.1公釐超纖薄工整的外觀，重量同樣不到500公克，除了可以從今年推出的新色判別之外，唯一一個有如彩蛋般的不同之處，就是在背面首度印上了iPad Air，與先前個不管哪一款都只有印iPad的標示方式開始出現微妙的小變化。

但除了外型沒有太大不同之外，新款iPad Air的各項規格升級，對於以下3個族群超合適。首先，是內容創作者，M1晶片的強大效能，可以快速而流暢地驅動許多需要複雜演算技術的設計、影像處理App，同時維持耐久的電池續航力。搭配可磁吸在機身側邊的第2代Apple Pencil，走到哪都能隨時發揮創作力。

再來，當然是疫情下面臨許多學習挑戰的學生族群，只要搭配Apple Pencil與巧控鍵盤，課堂上的筆記大王非你莫屬。而全新具備人物居中功能的1200萬像素超廣角前置相機，則是各種線上課、FaceTime視訊會議時的好幫手。想要在社群上分享酷炫影音內容，iMovie最新的「魔幻影片」、「故事畫板」新功能，也能讓你輕鬆抓住眾人目光。而休閒時，拿來看書、追劇尺寸也很剛好。

另外，還有一種意想不到的族群，就是遊戲玩家，雖然各式蘋果產品都能搭配Xbox或PlayStation的無線控制器使用，但擁有10.9吋大螢幕、M1晶片的最實惠機種，非新款iPad Air莫屬。加上許多熱門遊戲都擁有iPad版並支援使用手把操控，遊戲玩家只要多帶著一個手把，就能讓iPad Air的應用場景變得更加多元而有樂趣。