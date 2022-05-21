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升級M1晶片的第5代iPad Air 這3大族群最適合入手

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
與前一代相比，除了顏色不同之外，也首度印上了iPad Air字樣。記者黃筱晴／攝影
與前一代相比，除了顏色不同之外，也首度印上了iPad Air字樣。記者黃筱晴／攝影

近期停課不停學的防疫趨勢，也間接催生了新一波線上學習裝置購買潮。隨著第5代iPad Air正式開賣，升級M1晶片、支援5G連網、擁有1200萬畫素超廣角前置相機，還支援「人物居中」功能的幾項有感升級，再加上17,900元起相對好入手的價格，正適合現在想要添購平板作為學習工具，或是當作居家工作第2個輔助裝置的民眾入手。

實際開箱體驗第5代iPad Air，外型可說是與前一代完全一模一樣，100%再生鋁金屬材質，6.1公釐超纖薄工整的外觀，重量同樣不到500公克，除了可以從今年推出的新色判別之外，唯一一個有如彩蛋般的不同之處，就是在背面首度印上了iPad Air，與先前個不管哪一款都只有印iPad的標示方式開始出現微妙的小變化。

但除了外型沒有太大不同之外，新款iPad Air的各項規格升級，對於以下3個族群超合適。首先，是內容創作者，M1晶片的強大效能，可以快速而流暢地驅動許多需要複雜演算技術的設計、影像處理App，同時維持耐久的電池續航力。搭配可磁吸在機身側邊的第2代Apple Pencil，走到哪都能隨時發揮創作力。

再來，當然是疫情下面臨許多學習挑戰的學生族群，只要搭配Apple Pencil與巧控鍵盤，課堂上的筆記大王非你莫屬。而全新具備人物居中功能的1200萬像素超廣角前置相機，則是各種線上課、FaceTime視訊會議時的好幫手。想要在社群上分享酷炫影音內容，iMovie最新的「魔幻影片」、「故事畫板」新功能，也能讓你輕鬆抓住眾人目光。而休閒時，拿來看書、追劇尺寸也很剛好。

另外，還有一種意想不到的族群，就是遊戲玩家，雖然各式蘋果產品都能搭配Xbox或PlayStation的無線控制器使用，但擁有10.9吋大螢幕、M1晶片的最實惠機種，非新款iPad Air莫屬。加上許多熱門遊戲都擁有iPad版並支援使用手把操控，遊戲玩家只要多帶著一個手把，就能讓iPad Air的應用場景變得更加多元而有樂趣。

至於每次推出新iPad大家就都會問的「該選哪一款」？其實蘋果也將產品定位都區分得很明確。第9代iPad，適合首度使用、有預算考量的入門者，搭載的A13晶片足以應付各種基本日常上網、線上學習的使用需求。第6代iPad mini，則是主打對攜帶性有極高要求的族群，像是商務人士、股市族、重度手遊玩家等。搭載所有最先進功能的iPad Pro系列，適合對螢幕顯示、運算功能有最高要求，需要TB級大容量、追求ProMotion更新率、想要體驗所有新功能的重度使用族群。而第5代iPad Air，對於想要使用M1晶片、Apple Pecil、巧控鍵盤，但又不需要用到那麼頂級的顯示、運算功能的人，則是目前性價比最好的選擇。

可以不買鍵盤，但Apple Pencil幾乎已成為iPad使用者必選配的超實用工具，滿足數位創作、記筆記、組織想法和編輯等日常活動需求。記者黃筱晴／攝影
可以不買鍵盤，但Apple Pencil幾乎已成為iPad使用者必選配的超實用工具，滿足數位創作、記筆記、組織想法和編輯等日常活動需求。記者黃筱晴／攝影
iPad Air還可搭配無線遊戲控制器，瞬間變身遊戲機。記者黃筱晴／攝影
iPad Air還可搭配無線遊戲控制器，瞬間變身遊戲機。記者黃筱晴／攝影
iMovie最新的「故事畫板」功能，內建多種風格模板，幫初學者預先做好分鏡，可以依照建議進行拍攝，輕鬆開始創作。記者黃筱晴／攝影
iMovie最新的「故事畫板」功能，內建多種風格模板，幫初學者預先做好分鏡，可以依照建議進行拍攝，輕鬆開始創作。記者黃筱晴／攝影
除了可以搭配新款聰穎雙面夾，輕鬆摺疊成不同形狀的立架使用之外，也可搭配與前一代、11吋iPad Pro通用的巧控鍵盤使用。記者黃筱晴／攝影
除了可以搭配新款聰穎雙面夾，輕鬆摺疊成不同形狀的立架使用之外，也可搭配與前一代、11吋iPad Pro通用的巧控鍵盤使用。記者黃筱晴／攝影
包裝內容物越來越簡約，除了iPad Air，另附上20W電源轉接器、USB-C充電連接線。記者黃筱晴／攝影
包裝內容物越來越簡約，除了iPad Air，另附上20W電源轉接器、USB-C充電連接線。記者黃筱晴／攝影
Touch ID同樣整合到頂端按鈕，快速、安全地解鎖、登入App、使用Apple Pay等功能。記者黃筱晴／攝影
Touch ID同樣整合到頂端按鈕，快速、安全地解鎖、登入App、使用Apple Pay等功能。記者黃筱晴／攝影

疫情 停課

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