「飛」起來啦！寶珀新款AirCommand計時碼表藍色秀古典

文明、設計的演進不總以加法、擴張為主，限縮或精煉也可以是「升級」的另一形式。寶珀（Blancpain）帶來一只新款的Air Command飛行腕表，有別於當代常見的40至43毫米，卻是以36.2的中性尺寸，帶來了古典的簡約風格。

新款Air Command時計保有了1950年代的細節，但具有飛返計時碼表與倒數計時表圈，同時「披」上了冷靜的時代新衣：「藍色」面盤，面盤更加以太陽放射紋與蝸形花紋裝飾，帶來視覺上的曼妙變奏。36.2毫米的表殼內使用的是F1888自動上鍊機芯，其具有更進階的垂直離合裝置，將能避免計時碼表計時中指針抖動的情況，因而更精確地開始、暫停或停止計時機制，同時機芯並具備了抗磁、不因溫差變化的矽游絲擺輪。