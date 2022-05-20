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台隆手創館即日起陸續限量開賣「唾液快篩試劑、搭配口罩升級組」
全台確診數累積突破百萬，居家照護、居家隔離的民眾皆需要快篩，台隆手創館即日起全台10家門市陸續限量開賣「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快篩劑」，今天（5月20日）下午起京站門市將販售一入組，售價189元；復興SOGO、美麗華門市販售五入組，售價890元；其餘門市將於5月23日起陸續開賣。
除了引進唾液快篩試劑，台隆手創館也推出快篩劑搭配口罩的「防疫升級組」，「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快篩劑一入組」＋「愛貝恩D2立體口罩一盒」特價499元；「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快篩劑五入組」＋「愛貝恩D2立體口罩一盒」特價1,190元。
此外，台隆手創館全門市亦持續販售「銳偵家用新冠肺炎抗原快速檢測試劑（鼻腔）1入」，售價250元，搭配「愛貝恩D2立體口罩一盒」特價499元；另引進「基因巴帝居家用新冠病毒抗原快篩檢測套組2入組」售價500元。
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