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冷氣到底要不要洗？觀察異味、風量等5大徵兆

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
夏天即將來臨，家中的冷氣機經過一年未使用，是否應該清洗？聯合報系記者鄭惠仁／攝影
夏天即將來臨，家中的冷氣機經過一年未使用，是否應該清洗？聯合報系記者鄭惠仁／攝影

夏天即將來臨，家中的冷氣機經過一年未使用，是否應該清洗？信義居家表示，民眾可觀察家中冷氣機5個徵兆，包括異味、風量變小、冷氣不冷、電費異常、冷氣滴水，若有警訊出現，可找專業清潔廠商評估，增加冷氣使用效能。

民眾在家可從5個徵兆察覺冷氣機該清洗了，信義居家嚴選廠商好師傅表示，最明顯的第1個徵兆為冷氣出風產生異味，冷氣使用了一段時間會累積一定的灰塵，積累到一定的量，會產生堵塞，產生異味，而室內機內部會有潮氣，當關閉空調後，內部的潮氣一直存在，長期下就會產生黴菌，黴味也就因此產生，此外，長時間不用的設備在啟動時也會產生異味，因為周邊部件上滯留的凝結水慢慢蒸發，在四周形成適合微生物繁殖的高溫條件，成為惡臭的源頭。

第2、3個徵兆則是風量變小、冷氣持續不冷，因為被灰塵卡住，可以請冷氣清潔廠商來協助清洗冷氣機內部，若是還是不冷，則可檢查室外機，辨別是否為冷媒外漏。

第4個徵兆也可從定期的電費帳單看出端倪，若是電費異常，例如電費較去年同期相比多出500-1000元，可能就是冷氣太髒過度耗電。

第5個徵兆則是因髒污堵塞造成冷氣滴水，都可請專業廠商來察看，若是冷氣出風口在滴水，可能原因有室內溫度與冷氣開始送冷風時溫度落差太大，濾網太髒、蒸發器太髒、風輪鼓太髒，冷媒不夠了，需要補充冷媒等原因。

冷氣 高溫 黴菌

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