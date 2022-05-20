柑橘系正夯！柏克金、掌門精釀 期間限定甜美盛「夏」

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

每到炎熱夏季，氣泡、果香總為味蕾帶來清新感受。金車旗下柏克金啤酒推出全新「夏日沁香啤酒」，強調加入德國巴伐利亞的柑橘啤酒花、帶來甜橙的水果芬香，而掌門精釀則因為在世界啤酒大賽獲得肯定，推出黑柑橘買一送一活動，相繼掀起一波柑橘啤酒風潮。

2022年的世界盃啤酒大賽（World Beer Cup），今年共有全球57個國家、2,493個酒廠合計超過10,000款啤酒參賽，其中掌門精釀以「黑柑橘」風味獲得銀牌殊榮。為了慶祝這項在疫情期間難得的喜訊，掌門精釀更自今日起推出「黑柑橘」第二杯免費活動，活動直至5月31日（二）為止，詳情請洽全台包含台北、新竹、台中、高雄、花蓮等門市。

甜美的柑橘風味則也可以一般便利商店通路取得，例如柏克金新款的「夏日沁香啤酒」（Mandarina Lager），加入了德國巴伐利亞的柑橘啤酒花，並強調-0.8°C長時間低溫熟成、冷泡特選香型啤酒花48小時，最後帶出平衡、飽滿的柑橘、甜橙系的水果香氣。單瓶容量為500ml，酒精濃度4.9%，建議售價68元，即日起於全聯福利中心、7-11、萊爾富、OK超商等便利商店或量販通路，採取夏季限定上架。

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