支持台灣在地小農！無印良品公開良品市場銷售TOP 5

為了支持台灣在地農家，並與當地有更多連結，MUJI無印良品在全台24間門市，設置有「良品市場」，販售有產銷履歷的生鮮蔬果，還有在地農家合作的各種品項，包括調和米粉、椴木香菇與手工日曬豆腐乳，而無印良品也公開近半年良品市場銷售的TOP 5，也能看到無印良品與台灣農家的多樣化合作。

銷售第五名為「五月桃酒」，是與桃園復興區三光泰雅部落合作，以當地出產的五月桃釀造果實久，不添加人工香精，原本僅在美麗華旗艦店銷售，但目前在全台良品市場均有販售。

第四名為龍眼花蜜，與嘉義農家合作，產出散發龍眼花香的蜂蜜，一個月賣出近千瓶；第三名為產自宜蘭礁溪的宜蘭金棗蜜餞，與無印良品合作的農家種植金棗，曾獲得2019蘭陽嚴選評鑑亞軍，且農藥零檢出，不含糖精、色素、香料與防腐劑等，是天然製作的蜜餞。

第二名為使用產自台南東山的柴燒桂圓紅棗黑糖磚，將柴燒桂圓、黑糖、紅棗與老薑熬煮後製成糖磚，因沖泡熱水即能飲用，受到女性消費者的青睞。