聽新聞
test
0:00 / 0:00
支持台灣在地小農！無印良品公開良品市場銷售TOP 5
為了支持台灣在地農家，並與當地有更多連結，MUJI無印良品在全台24間門市，設置有「良品市場」，販售有產銷履歷的生鮮蔬果，還有在地農家合作的各種品項，包括調和米粉、椴木香菇與手工日曬豆腐乳，而無印良品也公開近半年良品市場銷售的TOP 5，也能看到無印良品與台灣農家的多樣化合作。
銷售第五名為「五月桃酒」，是與桃園復興區三光泰雅部落合作，以當地出產的五月桃釀造果實久，不添加人工香精，原本僅在美麗華旗艦店銷售，但目前在全台良品市場均有販售。
第四名為龍眼花蜜，與嘉義農家合作，產出散發龍眼花香的蜂蜜，一個月賣出近千瓶；第三名為產自宜蘭礁溪的宜蘭金棗蜜餞，與無印良品合作的農家種植金棗，曾獲得2019蘭陽嚴選評鑑亞軍，且農藥零檢出，不含糖精、色素、香料與防腐劑等，是天然製作的蜜餞。
第二名為使用產自台南東山的柴燒桂圓紅棗黑糖磚，將柴燒桂圓、黑糖、紅棗與老薑熬煮後製成糖磚，因沖泡熱水即能飲用，受到女性消費者的青睞。
第一名為國產豆漿，使用用100%單一品種產銷履歷高雄選10號大豆製作，無添加防腐劑，上市半年賣出超過25萬瓶，該國產豆奶的產生，不僅增加國產大豆的使用量，也協助農家拓展通路，達到無印良品希望做到的友善土地社會責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言