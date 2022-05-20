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7-ELEVEN攜手4大可愛肖像推出多款「最萌防疫小物」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
史努比隨身噴瓶組，共有胡士托、抱抱愛心、狗屋、愛心情書、大臉、水果派對等6款，每個售價149元，5月25日上午11點起ibon搶先預購。圖／7-ELEVEN提供
史努比隨身噴瓶組，共有胡士托、抱抱愛心、狗屋、愛心情書、大臉、水果派對等6款，每個售價149元，5月25日上午11點起ibon搶先預購。圖／7-ELEVEN提供

防疫在走療癒感要有！疫情升溫，不少民眾口罩酒精不離身，7-ELEVEN即日起攜手蠟筆小新、三麗鷗、史努比、鯊魚先生推出高達30多款的防疫周邊小物，包括口罩、口罩收納盒、口罩香氛扣、酒精隨身噴瓶一應俱全。

7-ELEVEN即日起於ibon預購推出「蠟筆小新口罩香氛扣」，共有小新小白、小新巧克比等兩款，體積輕巧、造型可愛，可滴上精油後以磁鐵吸附於口罩、衣領上，一包入有2顆不同圖案，每組售價269元；「蠟筆小新醫療口罩」共有恐龍、睡衣、動感等3款，每盒10片裝售價169元，即日起限定7-ELEVEN共3,500店門市實體販售。

ibon預購同步開賣三麗鷗家族立體C型口罩，共有Hello Kitty、美樂蒂、雙星仙子等3款不同設計，彈性柔軟耳帶配戴舒適，每盒10片裝售價249元；另有Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、雙星仙子等4款口罩收納盒，可適時補滿口罩放置玄關或門口處，彈簧設計向上推好拿取，外出前一鍵掀蓋快速便利，每款售價399元。

此外，7-ELEVEN自5月25日起攜手可愛又帥氣的鯊魚先生、廣受各年齡層喜愛的史努比，同步推出多款口罩、口罩香氛扣、酒精隨身噴瓶；口罩香氛扣可當胸針一物多用，點上喜愛的精油散發清新香氣，安撫防疫緊繃心情；酒精隨身噴瓶附掛繩讓粉絲輕鬆帶著走，隨時隨地加強防護。

7-ELEVEN ibon預購開賣三麗鷗家族立體C型口罩，共有Hello Kitty、美樂蒂、雙星仙子等3款，每盒10入裝售價249元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon預購開賣三麗鷗家族立體C型口罩，共有Hello Kitty、美樂蒂、雙星仙子等3款，每盒10入裝售價249元。圖／7-ELEVEN提供
史努比KF94醫療口罩，共有跳躍、綠花、花朵、花點、經典、灰字等6款，每盒10片裝售價249元，5月25日起限定7-ELEVEN共3,500店門市實體販售。圖／7-ELEVEN提供
史努比KF94醫療口罩，共有跳躍、綠花、花朵、花點、經典、灰字等6款，每盒10片裝售價249元，5月25日起限定7-ELEVEN共3,500店門市實體販售。圖／7-ELEVEN提供
鯊魚先生口罩，共有亂花款、粉色招財款、露營款、軟糖款等4款，每盒10片裝售價149元，5月25日上午11點起ibon搶先預購。圖／7-ELEVEN提供
鯊魚先生口罩，共有亂花款、粉色招財款、露營款、軟糖款等4款，每盒10片裝售價149元，5月25日上午11點起ibon搶先預購。圖／7-ELEVEN提供
「蠟筆小新醫療口罩」共有恐龍、睡衣、動感等3款，每盒10片裝售價169元，即日起限定7-ELEVEN共3,500店門市實體販售。圖／7-ELEVEN提供
「蠟筆小新醫療口罩」共有恐龍、睡衣、動感等3款，每盒10片裝售價169元，即日起限定7-ELEVEN共3,500店門市實體販售。圖／7-ELEVEN提供
鯊魚先生酒精噴瓶，共有太空、不倒翁、徜徉等3款，每個售價149元，5月25日上午11點起ibon搶先預購。圖／7-ELEVEN提供
鯊魚先生酒精噴瓶，共有太空、不倒翁、徜徉等3款，每個售價149元，5月25日上午11點起ibon搶先預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起於ibon預購推出「蠟筆小新口罩香氛扣」，共有小新小白、小新巧克比等兩款，每組售價269元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起於ibon預購推出「蠟筆小新口罩香氛扣」，共有小新小白、小新巧克比等兩款，每組售價269元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon預購開賣Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、雙星仙子等4款口罩收納盒，每款售價399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon預購開賣Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、雙星仙子等4款口罩收納盒，每款售價399元。圖／7-ELEVEN提供
史努比口罩香氛扣，共有雷雕史努比、雷雕史努比胡士、愛心/條紋、空軍/花花等4款，一包入有2顆不同圖案，每組售價269元，5月25日上午11點起ibon搶先預購。圖／7-ELEVEN提供
史努比口罩香氛扣，共有雷雕史努比、雷雕史努比胡士、愛心/條紋、空軍/花花等4款，一包入有2顆不同圖案，每組售價269元，5月25日上午11點起ibon搶先預購。圖／7-ELEVEN提供
鯊魚先生經典香氛扣，每個售價129元，5月25日上午11點起ibon搶先預購。圖／7-ELEVEN提供
鯊魚先生經典香氛扣，每個售價129元，5月25日上午11點起ibon搶先預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon預購開賣Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、雙星仙子等4款口罩收納盒，每款售價399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon預購開賣Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、雙星仙子等4款口罩收納盒，每款售價399元。圖／7-ELEVEN提供

口罩 酒精 鯊魚

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