7-ELEVEN攜手4大可愛肖像推出多款「最萌防疫小物」

防疫在走療癒感要有！疫情升溫，不少民眾口罩、酒精不離身，7-ELEVEN即日起攜手蠟筆小新、三麗鷗、史努比、鯊魚先生推出高達30多款的防疫周邊小物，包括口罩、口罩收納盒、口罩香氛扣、酒精隨身噴瓶一應俱全。

7-ELEVEN即日起於ibon預購推出「蠟筆小新口罩香氛扣」，共有小新小白、小新巧克比等兩款，體積輕巧、造型可愛，可滴上精油後以磁鐵吸附於口罩、衣領上，一包入有2顆不同圖案，每組售價269元；「蠟筆小新醫療口罩」共有恐龍、睡衣、動感等3款，每盒10片裝售價169元，即日起限定7-ELEVEN共3,500店門市實體販售。

ibon預購同步開賣三麗鷗家族立體C型口罩，共有Hello Kitty、美樂蒂、雙星仙子等3款不同設計，彈性柔軟耳帶配戴舒適，每盒10片裝售價249元；另有Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、雙星仙子等4款口罩收納盒，可適時補滿口罩放置玄關或門口處，彈簧設計向上推好拿取，外出前一鍵掀蓋快速便利，每款售價399元。