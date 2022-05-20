一百克拉巨石之爭！茱莉亞羅勃茲、安海瑟薇登坎城紅毯

由曾獲威尼斯影展評審團大獎的James Gray 所執導的坎城影展競賽片「世界末日」（Armageddon Time）日前於坎城舉辦首映紅毯，許多好萊塢巨星都紛紛現身捧場，包括茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、安海瑟薇（Anne Hathaway）等，比開幕紅毯的陣容更強更盛大。要在星光熠熠的紅毯上搶到鎂光燈鏡頭，這些紅毯資優生也都花盡心思：茱莉亞羅勃茲雖然是簡約的西裝套裝，胸前一顆蕭邦的上百克拉的黃鑽項鍊，令人看得目不轉睛。

安海瑟薇搶先戴上全球首度曝光的寶格麗Eden系列頂級珠寶新作，Mediterranean Reverie （地中海幻想）頂級藍寶石與鑽石項鍊，胸前的枕形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石也有足足107克拉！項鍊以長棍形切割藍寶石、圓形明亮切割與密鑲鑽石鑲飾，襯托這顆驚人的藍寶石。