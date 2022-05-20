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一百克拉巨石之爭！茱莉亞羅勃茲、安海瑟薇登坎城紅毯

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
安海瑟薇配戴全球首次亮相的寶格麗最新頂級珠寶Bulgari Eden The Garden or Wonders系列中的頂級藍寶石與鑽石的項鍊與戒指現身坎城影展電影Armageddon Time首映紅毯。
安海瑟薇配戴全球首次亮相的寶格麗最新頂級珠寶Bulgari Eden The Garden or Wonders系列中的頂級藍寶石與鑽石的項鍊與戒指現身坎城影展電影Armageddon Time首映紅毯。

由曾獲威尼斯影展評審團大獎的James Gray 所執導的坎城影展競賽片「世界末日」（Armageddon Time）日前於坎城舉辦首映紅毯，許多好萊塢巨星都紛紛現身捧場，包括茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、安海瑟薇（Anne Hathaway）等，比開幕紅毯的陣容更強更盛大。要在星光熠熠的紅毯上搶到鎂光燈鏡頭，這些紅毯資優生也都花盡心思：茱莉亞羅勃茲雖然是簡約的西裝套裝，胸前一顆蕭邦的上百克拉的黃鑽項鍊，令人看得目不轉睛。

安海瑟薇搶先戴上全球首度曝光的寶格麗Eden系列頂級珠寶新作，Mediterranean Reverie （地中海幻想）頂級藍寶石與鑽石項鍊，胸前的枕形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石也有足足107克拉！項鍊以長棍形切割藍寶石、圓形明亮切割與密鑲鑽石鑲飾，襯托這顆驚人的藍寶石。

寶萊塢知名女星荻皮卡帕都恭（Deepika Padukone）以一身氣場攝人的鮮紅色的禮服成功搶鏡，胸前的卡地亞鑽石項鍊無疑為她加了不少分：線條柔軟又簡約的V型的鑽石排鍊，按大小排列，聚焦胸前一顆重37.27克拉的D IF級橢圓形鑽石，是可以轉換為戒指配戴的巧妙設計。

茱莉亞羅勃茲配戴蕭邦高級珠寶項鍊、穿路易威登訂製海軍藍緞領羊毛燕尾連身套裝現身坎城。圖／路易威登提供
茱莉亞羅勃茲配戴蕭邦高級珠寶項鍊、穿路易威登訂製海軍藍緞領羊毛燕尾連身套裝現身坎城。圖／路易威登提供
寶萊塢女星Deepika Padukone配戴卡地亞鑽石項鍊出席坎城電影Armageddon Time開幕紅毯。圖／卡地亞提供
寶萊塢女星Deepika Padukone配戴卡地亞鑽石項鍊出席坎城電影Armageddon Time開幕紅毯。圖／卡地亞提供
安海瑟薇配戴的BVLGARI Eden系列頂級藍寶石與鑽石戒指，鉑金鑲嵌重約18.12克拉圓形切割斯里蘭卡藍寶石、祖母綠、藍寶石、鑽石。
安海瑟薇配戴的BVLGARI Eden系列頂級藍寶石與鑽石戒指，鉑金鑲嵌重約18.12克拉圓形切割斯里蘭卡藍寶石、祖母綠、藍寶石、鑽石。
卡地亞高級珠寶項鍊，白K金鑲嵌一顆重37.27克拉的DIF級橢圓形主鑽，中央主鑽可繫掛於項鍊或戒指。圖／卡地亞提供
卡地亞高級珠寶項鍊，白K金鑲嵌一顆重37.27克拉的DIF級橢圓形主鑽，中央主鑽可繫掛於項鍊或戒指。圖／卡地亞提供
安海瑟薇配戴全球首次亮相的寶格麗最新頂級珠寶Bulgari Eden The Garden or Wonders系列中的頂級藍寶石與鑽石的項鍊與戒指現身坎城影展電影Armageddon Time首映紅毯。
安海瑟薇配戴全球首次亮相的寶格麗最新頂級珠寶Bulgari Eden The Garden or Wonders系列中的頂級藍寶石與鑽石的項鍊與戒指現身坎城影展電影Armageddon Time首映紅毯。
茱莉亞羅勃茲配戴蕭邦高級珠寶項鍊現身坎城，項鍊鑲嵌一顆100.5克拉的稀有黃鑽。
茱莉亞羅勃茲配戴蕭邦高級珠寶項鍊現身坎城，項鍊鑲嵌一顆100.5克拉的稀有黃鑽。
寶萊塢女星Deepika Padukone配戴卡地亞鑽石項鍊、穿路易威登訂製嫣紅色皮革緞面腰裙洋裝出席坎城電影Armageddon Time開幕紅毯。
寶萊塢女星Deepika Padukone配戴卡地亞鑽石項鍊、穿路易威登訂製嫣紅色皮革緞面腰裙洋裝出席坎城電影Armageddon Time開幕紅毯。
安海瑟薇配戴全球首次亮相的寶格麗最新頂級珠寶Bulgari Eden The Garden or Wonders系列中的頂級藍寶石與鑽石的項鍊與戒指現身坎城影展電影Armageddon Time首映紅毯。
安海瑟薇配戴全球首次亮相的寶格麗最新頂級珠寶Bulgari Eden The Garden or Wonders系列中的頂級藍寶石與鑽石的項鍊與戒指現身坎城影展電影Armageddon Time首映紅毯。
安海瑟薇配戴的BVLGARI Eden系列頂級藍寶石與鑽石，鉑金鑲嵌1 顆重達107.15克拉的枕形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石、藍寶石、鑽石。
安海瑟薇配戴的BVLGARI Eden系列頂級藍寶石與鑽石，鉑金鑲嵌1 顆重達107.15克拉的枕形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石、藍寶石、鑽石。
茱莉亞羅勃茲配戴蕭邦高級珠寶項鍊現身坎城，項鍊鑲嵌一顆100.5克拉的稀有黃鑽。
茱莉亞羅勃茲配戴蕭邦高級珠寶項鍊現身坎城，項鍊鑲嵌一顆100.5克拉的稀有黃鑽。
茱莉亞羅勃茲配戴的蕭邦高級珠寶項鍊，鑲嵌一顆100.5克拉的稀有黃鑽。
茱莉亞羅勃茲配戴的蕭邦高級珠寶項鍊，鑲嵌一顆100.5克拉的稀有黃鑽。
女星配戴「巨石」項鍊現身坎城影展Armageddon Time開幕紅毯。
女星配戴「巨石」項鍊現身坎城影展Armageddon Time開幕紅毯。

鑽石 威尼斯 西裝

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