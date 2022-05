一百克拉巨石之爭！茱莉亞羅勃茲、安海瑟薇登坎城紅毯

由曾獲威尼斯影展評審團大獎的James Gray 所執導的坎城影展競賽片「世界末日」(Armageddon Time)日前於坎城舉辦首映紅毯,許多好萊塢巨星都紛紛現身捧場,包括茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)、安海瑟薇(Anne Hathaway)等,比開幕紅毯的陣容更強更盛大。要在星光熠熠的紅毯上搶到鎂光燈鏡頭,這些紅毯資優生也都花盡心思:茱莉亞羅勃茲雖然是簡約的西裝套裝,胸前一顆蕭邦的上百克拉的黃鑽項鍊,令人看得目不轉睛。

安海瑟薇搶先戴上全球首度曝光的寶格麗Eden系列頂級珠寶新作,Mediterranean Reverie (地中海幻想)頂級藍寶石與鑽石項鍊,胸前的枕形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石也有足足107克拉!項鍊以長棍形切割藍寶石、圓形明亮切割與密鑲鑽石鑲飾,襯托這顆驚人的藍寶石。