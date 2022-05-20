果嶺上的愜意 勞力士再度聯手PGA成官方時計

需要時間精致鍛造的手表，一如果嶺上的高爾夫球，需要耐心與專注。勞力士（ROLEX）宣布，將再度成為第104屆PGA錦標賽（PGA Championship）的大會指定時計、合作夥伴，同時也支持賽事重新回到了南丘鄉村俱樂部。

事實上勞力士與高爾夫球四大賽事中的PGA淵源甚深，過往已有八位勞力士代言人相繼贏取了18冠軍獎盃：PGA自1916創辦以來，冠軍都將接受一座刻有其姓名的「萬納梅克獎盃」（Wanamaker Trophy），以為冠軍的明證。

今年將是南丘鄉村俱樂部第5次承辦PGA錦標賽，在此曾舉辦過三屆美國公開賽（U.S. Open），同時俱樂部的兩大特色更在於：發球台的長距離開球、必須精準的攻上果嶺擊球，是對球季的考驗、更是場邊球迷觀賽的精彩亮點。