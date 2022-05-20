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果嶺上的愜意 勞力士再度聯手PGA成官方時計

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
勞力士代言人Brooks Koepka在第103屆PGA錦標賽第三回合的比賽畫面。圖 / 勞力士提供
勞力士代言人Brooks Koepka在第103屆PGA錦標賽第三回合的比賽畫面。圖 / 勞力士提供

需要時間精致鍛造的手表，一如果嶺上的高爾夫球，需要耐心與專注。勞力士（ROLEX）宣布，將再度成為第104屆PGA錦標賽（PGA Championship）的大會指定時計、合作夥伴，同時也支持賽事重新回到了南丘鄉村俱樂部。

事實上勞力士與高爾夫球四大賽事中的PGA淵源甚深，過往已有八位勞力士代言人相繼贏取了18冠軍獎盃：PGA自1916創辦以來，冠軍都將接受一座刻有其姓名的「萬納梅克獎盃」（Wanamaker Trophy），以為冠軍的明證。

今年將是南丘鄉村俱樂部第5次承辦PGA錦標賽，在此曾舉辦過三屆美國公開賽（U.S. Open），同時俱樂部的兩大特色更在於：發球台的長距離開球、必須精準的攻上果嶺擊球，是對球季的考驗、更是場邊球迷觀賽的精彩亮點。

今年包含勞力士代言人Scottie Scheffler、Justin Thomas，都將參與今年南丘鄉村俱 樂部 PGA 錦標賽冠軍爭奪戰。賽事已自5月19日開始，至5月22日（日）為止為期四天。至於最後象徵榮耀的「萬納梅克獎盃」又將成為哪一位勞力士品牌代言人的榮耀？且讓時間給出最後的真實回應。

自1916年創辦以來，冠軍將獲頒刻有其姓名的萬納梅克獎盃。圖 / 勞力士提供
自1916年創辦以來，冠軍將獲頒刻有其姓名的萬納梅克獎盃。圖 / 勞力士提供
2021年時，勞力士代言人Phil Mickelson贏得了第103屆的PGA冠軍，並舉起了Wanamaker獎盃。圖 / 勞力士提供
2021年時，勞力士代言人Phil Mickelson贏得了第103屆的PGA冠軍，並舉起了Wanamaker獎盃。圖 / 勞力士提供
勞力士代言人Scottie Scheffler在奧古斯塔國家高爾夫球俱樂部（Augusta National Golf Club）奪冠。圖 / 勞力士提供
勞力士代言人Scottie Scheffler在奧古斯塔國家高爾夫球俱樂部（Augusta National Golf Club）奪冠。圖 / 勞力士提供
今年將是南丘鄉村俱樂部第5次承辦PGA錦標賽，發球台的長距離開球、必須精準的攻上果嶺擊球，是對球季的考驗、更是場邊球迷觀賽的精彩亮點。圖 / 勞力士提供
今年將是南丘鄉村俱樂部第5次承辦PGA錦標賽，發球台的長距離開球、必須精準的攻上果嶺擊球，是對球季的考驗、更是場邊球迷觀賽的精彩亮點。圖 / 勞力士提供

勞力士 美國 品牌

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