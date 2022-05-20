今起3天、每日送50顆蛋撻！檀島香港茶餐廳插旗台南

大成集團旗下知名港點品牌「檀島香港茶餐廳」插旗台南，南部首店今起於台南南紡購物中心開幕，行政主廚黃祥恩以獨家豉油皇根島蝦、港式XO醬鱔魚伊麵，做為檀島進駐台南的獻禮。試營運首3日（5/20、5/21、5/22），每日前50名內用消費者，還可獲得免費蛋撻一顆。

檀島咖啡開業於1940年，是擁有80年的老字號，最知名的酥皮蛋撻、檀島咖啡與奶茶，可說是見證了香港飲食文化與歷史。

檀島曾以全台第一家茶餐廳連鎖品牌，以及「192層酥皮蛋撻」掀起排隊潮，今年繼入主竹北大遠百之後，無畏疫情，再度開出台南南紡門市。檀島蛋撻擁有地道的港式風味，獨絕特色是192層的酥皮，酥香且層層分明，光是酥皮製作就需時3天，耗時費工。而檀島咖啡和奶茶，也以「撞茶」的方式，讓咖啡或茶透過與空氣接觸碰撞，變得口感細滑、香氣更足。