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今起3天、每日送50顆蛋撻！檀島香港茶餐廳插旗台南
大成集團旗下知名港點品牌「檀島香港茶餐廳」插旗台南，南部首店今起於台南南紡購物中心開幕，行政主廚黃祥恩以獨家豉油皇根島蝦、港式XO醬鱔魚伊麵，做為檀島進駐台南的獻禮。試營運首3日（5/20、5/21、5/22），每日前50名內用消費者，還可獲得免費蛋撻一顆。
檀島咖啡開業於1940年，是擁有80年的老字號，最知名的酥皮蛋撻、檀島咖啡與奶茶，可說是見證了香港飲食文化與歷史。
檀島曾以全台第一家茶餐廳連鎖品牌，以及「192層酥皮蛋撻」掀起排隊潮，今年繼入主竹北大遠百之後，無畏疫情，再度開出台南南紡門市。檀島蛋撻擁有地道的港式風味，獨絕特色是192層的酥皮，酥香且層層分明，光是酥皮製作就需時3天，耗時費工。而檀島咖啡和奶茶，也以「撞茶」的方式，讓咖啡或茶透過與空氣接觸碰撞，變得口感細滑、香氣更足。
檀島南紡店今日5/20起展開試營運，首3日前50名內用顧客將贈送免費的極品蛋撻，同時也推出南紡門市限定的「520示愛活動」，今日只要到門市用餐並於臉書打卡分享、說出愛的吿白，也可獲得免費的檀島招牌酥皮蛋撻。
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