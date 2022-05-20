快訊

拿不到隔離通知書怎請假？ 勞動部：30天內補提就可以

中重症+237例、49病歿 30多歲患者死亡、3人都沒打疫苗

陳時中允諾 偏鄉、原鄉、離島納入快篩陽性視同確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今起3天、每日送50顆蛋撻！檀島香港茶餐廳插旗台南

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
檀島香港茶餐廳插旗台南。圖／摘自品牌粉絲頁
檀島香港茶餐廳插旗台南。圖／摘自品牌粉絲頁

大成集團旗下知名港點品牌「檀島香港茶餐廳」插旗台南，南部首店今起於台南南紡購物中心開幕，行政主廚黃祥恩以獨家豉油皇根島蝦、港式XO醬鱔魚伊麵，做為檀島進駐台南的獻禮。試營運首3日（5/20、5/21、5/22），每日前50名內用消費者，還可獲得免費蛋撻一顆。

檀島咖啡開業於1940年，是擁有80年的老字號，最知名的酥皮蛋撻、檀島咖啡與奶茶，可說是見證了香港飲食文化與歷史。

檀島曾以全台第一家茶餐廳連鎖品牌，以及「192層酥皮蛋撻」掀起排隊潮，今年繼入主竹北大遠百之後，無畏疫情，再度開出台南南紡門市。檀島蛋撻擁有地道的港式風味，獨絕特色是192層的酥皮，酥香且層層分明，光是酥皮製作就需時3天，耗時費工。而檀島咖啡和奶茶，也以「撞茶」的方式，讓咖啡或茶透過與空氣接觸碰撞，變得口感細滑、香氣更足。

檀島南紡店今日5/20起展開試營運，首3日前50名內用顧客將贈送免費的極品蛋撻，同時也推出南紡門市限定的「520示愛活動」，今日只要到門市用餐並於臉書打卡分享、說出愛的吿白，也可獲得免費的檀島招牌酥皮蛋撻。

檀島進駐南台灣，試營運首3日（5/20、5/21、5/22），每日前50名內用消費者，可獲得免費蛋撻。圖／摘自品牌粉絲頁
檀島進駐南台灣，試營運首3日（5/20、5/21、5/22），每日前50名內用消費者，可獲得免費蛋撻。圖／摘自品牌粉絲頁

台南 咖啡 香港

延伸閱讀

肯德基與蛋撻劃分界線單日聲量突破4萬筆 外送平臺搶先暴雷

要開「肯德基蛋撻點心專賣店」係金ㄟ？肯德基說話了

歡慶春水堂39歲生日！拍照打卡「抽千元珍奶禮盒」，新品防疫餐盒必吃

肯德基不賣蛋撻改開專賣店？販售細節「被暴雷」 熊貓外送回應了

相關新聞

一百克拉巨石之爭！茱莉亞羅勃茲、安海瑟薇登坎城紅毯

由曾獲威尼斯影展評審團大獎的James Gray 所執導的坎城影展競賽片「世界末日」（Armageddon Time）日...

果嶺上的愜意 勞力士再度聯手PGA成官方時計

需要時間精致鍛造的手表，一如果嶺上的高爾夫球，需要耐心與專注。勞力士（ROLEX）宣布，將再度成為第104屆PGA錦標賽...

今起3天、每日送50顆蛋撻！檀島香港茶餐廳插旗台南

大成集團旗下知名港點品牌「檀島香港茶餐廳」插旗台南，南部首店今起於台南南紡購物中心開幕，行政主廚黃祥恩以獨家豉油皇根島蝦...

防曬超重要！理膚寶水太空科技防曬乳、安耐曬聯名漫威

不管是哪種季節裡，只要出門，都一定要記得防曬，特別是夏天將至，防曬更是得要做好。理膚寶水推出全新全護極致抗油光防曬亮白乳...

Yahoo奇摩「元宇宙世代白皮書」公布3大期待、NFT最有感3大關鍵

元宇宙話題席捲全球，根據國際市場研究指出，元宇宙預計將在2030年達到2,240億美元商機 ，從全球調查中也發現，近7成...

「萬國通路創意觀光工廠」再升級 獲國際亮點觀光工廠

全台第一家行李箱主題觀光工廠「萬國通路創意觀光工廠」，為業界最大的國際行李箱與休閒用品專業設計、製造的公司，也是全球十大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。