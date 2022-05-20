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防曬超重要！理膚寶水太空科技防曬乳、安耐曬聯名漫威

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
ANESSA安耐曬金鑽高效防曬露N 4X 漫威SPF50+／PA++++／60ml／950元。圖／ANESSA安耐曬提供
ANESSA安耐曬金鑽高效防曬露N 4X 漫威SPF50+／PA++++／60ml／950元。圖／ANESSA安耐曬提供

不管是哪種季節裡，只要出門，都一定要記得防曬，特別是夏天將至，防曬更是得要做好。理膚寶水推出全新全護極致抗油光防曬亮白乳 UVA PRO，以SPF50+、PA++++高效防禦為主，根據實驗抗UV防護力可長達16小時，喊出太空科技防曬；日本ANESSA安耐曬最熱銷的金鑽高效防曬露，則與漫威聯名合作，共有6位英雄人物，組成超強抗UV防護聯盟。

理膚寶水看準疫情之下，大家出門都要戴口罩，但防曬還是需要，不過臉也被悶在口罩中，因此防曬乳得選擇清爽，全新的 全護極致抗油光防曬亮白乳，有著太空科技防曬，一擦上感受輕盈清爽，可以吸收自體體積150倍以上油脂，有著空油功效，加入對抗UVB、UVA、長波UVA的防曬防護濾劑，並加入高效亮白成分，以及温泉水、甘油及維生素E等，可以提亮與保濕。

日本ANESSA安耐曬最熱賣的金鑽高效防曬露，今年針對口罩肌膚再度升級，增加濕度偵測技術，將潮濕水氣轉化為UV防禦膜，超越防水、濕氣也能抵抗，蘊含50%抗光修護配方，避免肌膚過於乾燥。而也跟曼煨合作，推出著「金鑽高效防曬露N 4X 漫威」，以漫畫風格結合6大英雄鋼鐵人、蜘蛛人、美國隊長、綠巨人浩克、黑寡婦、驚奇隊長等，一起對抗紫外線。

理膚寶水全護極致抗油光防曬亮白乳，可以有提亮膚色效果。圖／理膚寶水提供
理膚寶水全護極致抗油光防曬亮白乳，可以有提亮膚色效果。圖／理膚寶水提供
理膚寶水全護極致抗油光防曬亮白乳SPF50+／PA++++／30ml／990元。圖／理膚寶水提供
理膚寶水全護極致抗油光防曬亮白乳SPF50+／PA++++／30ml／990元。圖／理膚寶水提供
理膚寶水、安耐曬推出防曬新品。圖／品牌提供
理膚寶水、安耐曬推出防曬新品。圖／品牌提供

防曬 口罩 太空

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