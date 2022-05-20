聽新聞
test
0:00 / 0:00

Yahoo奇摩「元宇宙世代白皮書」公布3大期待、NFT最有感3大關鍵

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Yahoo奇摩發布最新「元宇宙世代白皮書」指出，35歲以下元宇宙世代逾7成期待元宇宙到來。圖／Yahoo奇摩提供
Yahoo奇摩發布最新「元宇宙世代白皮書」指出，35歲以下元宇宙世代逾7成期待元宇宙到來。圖／Yahoo奇摩提供

元宇宙話題席捲全球，根據國際市場研究指出，元宇宙預計將在2030年達到2,240億美元商機 ，從全球調查中也發現，近7成已經投入元宇宙相關應用發展的企業，相信元宇宙會在未來5年開始蓬勃發展 。致力發展沉浸式內容體驗的Yahoo奇摩於今年第一季調查超過1萬名台灣13歲以上網路使用者對元宇宙的認知與期待，今天（5月20日）發布最新「元宇宙世代白皮書」 ，從元宇宙認知、虛擬分身、NFT等3大主題切入，描繪「台灣元宇宙世代」的輪廓與樣貌。

從調查中發現，以1987年前後出生為分水嶺，兩個世代對元宇宙想像大不同。Yahoo國際消費者洞察暨數據分析總監蘇建勳表示，35歲以上消費者是「參與者」，認為元宇宙是現實世界的加值，可藉此實現未完成的計畫，並進一步拓展現實的社交圈，獲得更好的體驗與商機；而35歲以下消費者則是「創作者」，認為元宇宙是現實世界的延伸，具有擁抱自由開放、平等多元、及高度個人化的世界觀，期望在元宇宙世界中創造有別於現實的分身和社交圈，定義為「元宇宙世代」。元宇宙世代有逾7成期待元宇宙到來，並期待在元宇宙中可隨心所欲地嘗試和冒險、自創個人化空間，且擁有自己的虛擬分身，打破現實世界的藩籬，創造一個與眾不同的平行世界。

元宇宙世代最為看重的5大基本要素則為隱私安全（41%）、身歷其境（32%）、實時互動（29%）、個人空間（23%）和虛擬物品（22%）。

虛擬分身可以讓消費者任意在元宇宙跨越同溫層並展現多元自我，Yahoo奇摩「元宇宙世代白皮書」顯示，近8成元宇宙世代消費者對虛擬分身有興趣，且越年輕的消費者對虛擬分身的期待越高；相較整體消費者而言，工作開會、社交交友、演唱會及現場活動是元宇宙世代更期待能運用虛擬分身的體驗情境。身為創作者的元宇宙世代勇於跳脫現實框架，打造全新虛擬角色，體驗並感受不同於真實的平行虛擬世界；為了提供消費者更新穎的使用體驗，不斷精進「虛實整合」技術應用場景、人物畫面細緻度及支援個人化設定等，也將成為品牌發展虛擬分身至關重要的挑戰。

NFT問世創造新的消費型態，根據調查結果，近5成元宇宙世代消費者體驗過NFT，「畫作」、「虛擬個人圖像」、「限量圖卡」等視覺產品是目前最多消費者瀏覽或購買過的NFT項目。元宇宙世代對擁有「藝術創作」、「投資潛力 」及「高知名度」的NFT商品，例如知名IP、創作者、品牌聯名等擁有較高的購買興趣；同時認為選擇NFT交易平台時最重要的是值得信任的平台（52%），其次分別為完整個資隱私政策（42%）、親民入手價格（39%）、清楚呈現商品特性細節（35%）和可用現實貨幣購買（25%）。

調查中也顯示，當品牌在行銷廣告活動上開始運用元宇宙、數位分身或是NFT時，會促使消費者想更了解這個品牌（65%）、對品牌印象更深更好（62%）、多注意品牌的廣告/活動/商品/服務（61%），由此可見如何強化元宇宙相關應用及體驗，以提升消費者互動、拉近連結，將成為品牌未來營運決策的重點。

近8成元宇宙世代對虛擬分身感興趣。圖／Yahoo奇摩提供
近8成元宇宙世代對虛擬分身感興趣。圖／Yahoo奇摩提供
近5成元宇宙世代體驗過NFT，5成2選擇NFT交易平台首重值得信任的平台。圖／Yahoo奇摩提供
近5成元宇宙世代體驗過NFT，5成2選擇NFT交易平台首重值得信任的平台。圖／Yahoo奇摩提供
工作開會、社交交友、演唱會及現場活動是元宇宙世代更為期待能運用虛擬分身的體驗情境。圖／Yahoo奇摩提供
工作開會、社交交友、演唱會及現場活動是元宇宙世代更為期待能運用虛擬分身的體驗情境。圖／Yahoo奇摩提供

品牌 社交 廣告

延伸閱讀

新北府中15充氣投影圓頂 打造置身無垠宇宙

媽祖入主元宇宙《MetaCity M》

台北當代藝博會開幕 普普藝術改造BMW NFT解鎖宅生活

瑞銀：台灣收藏家 追捧NFT藝品

相關新聞

Yahoo奇摩「元宇宙世代白皮書」公布3大期待、NFT最有感3大關鍵

元宇宙話題席捲全球，根據國際市場研究指出，元宇宙預計將在2030年達到2,240億美元商機 ，從全球調查中也發現，近7成...

「萬國通路創意觀光工廠」再升級 獲國際亮點觀光工廠

全台第一家行李箱主題觀光工廠「萬國通路創意觀光工廠」，為業界最大的國際行李箱與休閒用品專業設計、製造的公司，也是全球十大...

PChome 24h購物網購精品解析！2022春夏必買趨勢一次看

今天是一年一度的「520」甜蜜日，許多人會選擇在這天結婚登記，也成為每年送禮歡慶的紀念日，根據PChome 24h購物觀...

臺港合作音樂劇「皇都電姬」 臺北站全面啟售

2020年由雲嘉嘉營劇場連線委託，阮劇團與香港劇場空間共創的「皇都電姬」，這部跨海聯合出品穿越時光的警世音樂劇，去年入圍第19屆台新藝術獎表演藝術決選作品，其中母語消失的情節觸動了不少人心底最深層、最無奈的感受，令人意猶未盡想一看再看。2022年「皇都電姬」推出升級版，由聯合數位文創與阮劇團共同主辦，首站前進台北市政府親子劇場，於暑假期間將展開盛大巡演。

世紀災難「鐵達尼號」沉船第110周年 電影音樂會今年開演

電影成本耗資上億美元的「鐵達尼號」為當年最賣座的電影，淒美愛情與真實船難讓「鐵達尼號」名聲流傳多年，至今仍是許多人心中最喜愛的作品，而今年正好是「鐵達尼號」沉船一一Ｏ周年，也是電影第廿五周年，在具有特殊意義的一年也即將上演「鐵達尼號」電影音樂會，票卷即將售罄，歡迎觀眾把握最後購票時機。

台灣設計瑜珈品牌YOGASANA 設計實力獲美國紐約MUSE設計獎肯定

甫成立不到半年，台灣原創設計品牌YOGASANA，跳脫瑜珈墊在市場上以往注重CP值的思維，用設計與高品質的材料運用，獲得美國紐約MUSE 設計獎的肯定，此獎項由國際獎項協會 (IAA) 主辦，旨在為專業人士提供競爭平台，對於各種創意和設計行業取得卓越成就線上肯定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。