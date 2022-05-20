Yahoo奇摩「元宇宙世代白皮書」公布3大期待、NFT最有感3大關鍵
元宇宙話題席捲全球，根據國際市場研究指出，元宇宙預計將在2030年達到2,240億美元商機 ，從全球調查中也發現，近7成已經投入元宇宙相關應用發展的企業，相信元宇宙會在未來5年開始蓬勃發展 。致力發展沉浸式內容體驗的Yahoo奇摩於今年第一季調查超過1萬名台灣13歲以上網路使用者對元宇宙的認知與期待，今天（5月20日）發布最新「元宇宙世代白皮書」 ，從元宇宙認知、虛擬分身、NFT等3大主題切入，描繪「台灣元宇宙世代」的輪廓與樣貌。
從調查中發現，以1987年前後出生為分水嶺，兩個世代對元宇宙想像大不同。Yahoo國際消費者洞察暨數據分析總監蘇建勳表示，35歲以上消費者是「參與者」，認為元宇宙是現實世界的加值，可藉此實現未完成的計畫，並進一步拓展現實的社交圈，獲得更好的體驗與商機；而35歲以下消費者則是「創作者」，認為元宇宙是現實世界的延伸，具有擁抱自由開放、平等多元、及高度個人化的世界觀，期望在元宇宙世界中創造有別於現實的分身和社交圈，定義為「元宇宙世代」。元宇宙世代有逾7成期待元宇宙到來，並期待在元宇宙中可隨心所欲地嘗試和冒險、自創個人化空間，且擁有自己的虛擬分身，打破現實世界的藩籬，創造一個與眾不同的平行世界。
元宇宙世代最為看重的5大基本要素則為隱私安全（41%）、身歷其境（32%）、實時互動（29%）、個人空間（23%）和虛擬物品（22%）。
虛擬分身可以讓消費者任意在元宇宙跨越同溫層並展現多元自我，Yahoo奇摩「元宇宙世代白皮書」顯示，近8成元宇宙世代消費者對虛擬分身有興趣，且越年輕的消費者對虛擬分身的期待越高；相較整體消費者而言，工作開會、社交交友、演唱會及現場活動是元宇宙世代更期待能運用虛擬分身的體驗情境。身為創作者的元宇宙世代勇於跳脫現實框架，打造全新虛擬角色，體驗並感受不同於真實的平行虛擬世界；為了提供消費者更新穎的使用體驗，不斷精進「虛實整合」技術應用場景、人物畫面細緻度及支援個人化設定等，也將成為品牌發展虛擬分身至關重要的挑戰。
NFT問世創造新的消費型態，根據調查結果，近5成元宇宙世代消費者體驗過NFT，「畫作」、「虛擬個人圖像」、「限量圖卡」等視覺產品是目前最多消費者瀏覽或購買過的NFT項目。元宇宙世代對擁有「藝術創作」、「投資潛力 」及「高知名度」的NFT商品，例如知名IP、創作者、品牌聯名等擁有較高的購買興趣；同時認為選擇NFT交易平台時最重要的是值得信任的平台（52%），其次分別為完整個資隱私政策（42%）、親民入手價格（39%）、清楚呈現商品特性細節（35%）和可用現實貨幣購買（25%）。
調查中也顯示，當品牌在行銷廣告活動上開始運用元宇宙、數位分身或是NFT時，會促使消費者想更了解這個品牌（65%）、對品牌印象更深更好（62%）、多注意品牌的廣告/活動/商品/服務（61%），由此可見如何強化元宇宙相關應用及體驗，以提升消費者互動、拉近連結，將成為品牌未來營運決策的重點。
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