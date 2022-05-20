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「萬國通路創意觀光工廠」再升級 獲國際亮點觀光工廠

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
全台第一家行李箱主題觀光工廠「萬國通路創意觀光工廠」榮獲2022國際亮點觀光工廠。圖／經發局提供
全台第一家行李箱主題觀光工廠「萬國通路創意觀光工廠」榮獲2022國際亮點觀光工廠。圖／經發局提供

全台第一家行李箱主題觀光工廠「萬國通路創意觀光工廠」，為業界最大的國際行李箱與休閒用品專業設計、製造的公司，也是全球十大知名品牌指定ODM合作夥伴，以自有品牌「eminent」打造行李箱為主題的創意觀光工廠。在經營管理方面有顯著績效與特色，且具備足夠接待國際遊客的設施與能力，今年首度入選即獲頒「國際亮點觀光工廠」！

市長黃偉哲說，萬國通路投資35億回到發源地台南市歸仁區增設產業園區，成為鮭魚返鄉的標竿企業之一。後續更積極推動多角化經營模式，2020年轉型成立具備豐富的知識性及娛樂性的觀光工廠，並於2021年通過優良觀光工廠評選，今年更脫穎而出獲頒國際亮點觀光工廠！

經發局長陳凱凌表示，觀光工廠一直以來是親子旅遊的最佳首選，台南更是全國擁有最多觀光工廠分布的縣市，加入生力軍「萬國通路創意觀光工廠」後，共計3家國際亮點觀光工廠及3家優良觀光工廠，品質深受肯定。

台南市政府將持續推動產業觀光輔導轉型計畫，並結合6至9月暑期旅遊旺季推出各式振興優惠活動，歡迎大小朋友歡迎趁著暑期來場臺南觀光工廠主題小旅行，絕對可以玩得物超所值！

為促進觀光工廠國際化，經濟部表示觀光工廠台灣發展國際觀光的重點之一，透過國際亮點觀光工廠評選機制，使觀光工廠能夠良性競爭，使得原本就深具在地特色及文化的觀光工廠，能夠循序漸進的加強其軟實力，並促進更多觀光工廠擁有接待國際遊客的能力，以吸引更多國際遊客來臺，讓世界看見軟硬實力兼具的臺灣產業，並體驗台灣在地產業的獨特魅力。

全台第一家行李箱主題觀光工廠「萬國通路創意觀光工廠」榮獲2022國際亮點觀光工廠。圖／經發局提供
全台第一家行李箱主題觀光工廠「萬國通路創意觀光工廠」榮獲2022國際亮點觀光工廠。圖／經發局提供
全台第一家行李箱主題觀光工廠「萬國通路創意觀光工廠」榮獲2022國際亮點觀光工廠。圖／經發局提供
全台第一家行李箱主題觀光工廠「萬國通路創意觀光工廠」榮獲2022國際亮點觀光工廠。圖／經發局提供

觀光工廠

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