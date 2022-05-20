PChome 24h購物網購精品解析！2022春夏必買趨勢一次看

今天是一年一度的「520」甜蜜日，許多人會選擇在這天結婚登記，也成為每年送禮歡慶的紀念日，根據PChome 24h購物觀察，站上近期時尚精品類買氣大幅增加，適合表達心意的精品、表款近兩周銷售年突破3倍，精品及黃金相關商品皆較去年成長逾5成之多，買氣隨送禮需求持續暢旺。

根據PChome 24h購物統計，近年疫情逐漸帶動消費者網購時尚精品的比例增加，男女比例趨近各半，其中以35～44歲占比近3成最多，其次分別為45～54歲、25～34歲消費者，皆具有基本的經濟能力、且已養成使用網購的消費習慣；此外，站上消費者最常使用6期、10期付款購入名牌精品，約占整體付款比例近4成，主因全站提供銀行刷卡回饋、分期零利率、先買後付等眾多優惠服務，因此多數消費者傾向透過「無痛分期」購物法，月付百元就能輕鬆擁有奢侈品。

PChome 24h購物盤點「2022春夏流行趨勢」，集結韓劇最夯同款單品、10大流行色、最新必買爆品等3大人氣話題，大力推坑熱門發燒單品。

●韓劇最夯同款單品

COACH、LONGCHAMP多樣化包款選擇性高、價格親民，一直以來都是小資族最愛的精品入門首選。搭上近期最夯韓劇風潮，《三十九》孫藝真、《社內相親》金世正、《那年，我們的夏天》金多美等女主角劇中同系列單品討論度竄升，入手的瞬間彷彿也能擁有女主角光環。

韓劇《三十九》孫藝真劇中穿搭知性氣質，同系列包款也獲得大量關注，推薦LONGCHAMP MADEMOISELLE系列打孔翻蓋鍊帶斜背包，富有觸感的小牛皮材質與動感鏤空設計，搭配白蘭地酒色，更顯休閒簡約，PChome 24h購物即日起至5月31日限時下殺7折特價12,750元。

韓劇《那年，我們的夏天》金多美同款SWAROVSKI Una玫瑰金水晶項鍊，是男女主角在劇中的定情禮，以雙天鵝勾勒而成的心形，項鍊更諧音「相戀」，情人節表白愛意非它莫屬，PChome 24h購物即日起至5月31日特價4,280元。

韓劇《社內相親》女主角金世正劇中行頭LONGCHAMP不離身，迷你小包BRIOCHE系列以柔軟小羊皮結合可人粉色，放置日常必需品更具格調。LONGCHAMP BRIOCHE系列小綿羊皮翻蓋鏈帶斜背包PChome 24h購物即日起至5月31日狂降7折特價16,599元。

●2022春夏倫敦時裝周10大流行色

國際流行色預測機構彩通色彩研究所（Pantone Color Institute™）發布2022年春夏倫敦時裝周流行色趨勢報告，不僅有俏皮可口的甜點色、還有清新的大自然色系，激發出春夏活力氛圍。「瀑布藍色」推薦OUTDOOR 玩色系列後背包，PChome 24h購物即日起至6月30日活動價999元；「紫蘭花色」推薦GOODYEAR固特異雙絆帶輕量潮拖鞋，PChome 24h購物即日起至5月31日活動價520元；「爆米花色」推薦ISSEY MIYAKE三宅一生PLEATS PLEASE素面斜紋O型圍巾，PChome 24h購物即日起至5月31日特價5,980元；「泡泡糖粉紅色」推薦CASIO BABY-G果凍系列嘻哈復古風聯名表，PChome 24h購物特價2,850元，售完為止。

●最新必買爆品

經典元素、實用百搭的款式，加上藝人加持，擁有一股極具吸引力的神祕力量，竄升今年必敗。其中CHANEL 22新款It Bag菱格紋縫線亮面小牛皮金扣肩背包，包身採柔軟小牛皮、大容量收納空間，輕盈又實用，香奈兒形象大使桂綸鎂更將CHANEL 22包款比喻為「魔法袋」，與韓國女星金高銀及大陸超模劉雯相繼曬出拎包照，輕奢華麗或日常造型都可駕馭。