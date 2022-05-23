音樂劇「徽因」鼓勵疫情下的每個人？韓國名導這樣說

繼電視劇「人間四月天」後，再次解析民國才女林徽因撲朔迷離愛情關係的，非音樂劇「徽因」莫屬！由廣藝基金會與聯合數位文創共同主辦，台韓共同製作的音樂劇「徽因」，去年11月在臺中國家歌劇院首演後佳評如潮，終於在各界敲碗期盼之下，再度上映！

從前大家總是聚焦於林徽因與徐志摩相戀沒有結果的愛情，然而「徽因」突破瓶頸，劇情從林徽因死前寫信給生命中重要的四個人開始：為了林徽因終身不娶的「金岳霖」；支持林徽因一切的人生伴侶「梁思成」；默默守護著林徽因的「徐志摩」，以及性格南轅北轍的作家好友「冰心」。

當梁思成在徽因林死後一一拜訪他們，彷彿重新走回林徽因的生命中那些最激情、最富有靈思的時光。透過劇情，我們也能見證在新舊交替的大時代下，一名身處保守壓抑環境的女性，如何擺脫周圍目光影響，堅定自己的理想信念，並留下在建築與文學上的巨大成就。

與清末民初的時代氛圍相比，林徽因思想顯得較為活潑前衛，超前時代許多。因此韓文劇名「Toward-活在未來的女子，徽因」，也代表從現在走向未來的希望之感。圖／廣藝基金會提供

「徽因」的韓文劇名為「Toward-活在未來的女子，徽因」，是台灣與韓國第一次共同製作音樂劇！韓國名導徐在亨擔任總導演，編劇則由「與神同行-陽世篇」的韓國知名編劇韓雅凜（A-Reum）擔任。徐在亨提到，在新冠疫情之下的跨國共製，真是非常辛苦；但他最喜歡的一幕，是林徽因在人生低潮時，耳邊聽到「砰」地一聲，那是發自內心鼓勵自己振作的幽微之音，而這個聲音不僅貫穿了音樂劇全劇，也鼓勵了整個製作團隊：「傾聽自己內心微弱的聲音，然後重新振作起來。」

飾演梁思成的演員蕭景鴻則解釋了劇名的涵義，「在當時那個比較封建的年代，（林徽因的想法）是不被接受的。她被許多的文人、女性們討論，她比較前衛，嚮往自由，不喜歡受到約束……她真的就是一個現代的女性，所以這部戲才叫做”Toward-活在未來的女子，徽因”。」

「徽因」在大邱國際音樂劇節（DIMF）及台中國家歌劇院大放異彩後，將移師高雄與台北演出，6月25日至26日在高雄衛武營歌劇院公演三場，7月15日至17日在台北國家歌劇院演出四場。4月19日售票後，僅早鳥預售期就賣出超過一千張票，創下近期票房的銷售紀錄！如果不想錯過這齣台韓共同製作、感動無數人心的熱門戲劇，歡迎呼朋引伴、拿出魔法小卡，進劇場來共同見證一代傳奇才女的故事。購票請上 udn售票網 、 OPENTIX 查詢。

廣藝劇場No.5「徽因」

演出地點：衛武營歌劇院／國家戲劇院

●演出場次：[高雄] 2022/6/25(六) 14:30、19:30、6/26(日) 14:30

[台北] 2022/7/15(五) 19:30、7/16(六) 14:30、19:30、7/17(日) 14:30

●演出票價：600、900、1200、1500、2000、2500