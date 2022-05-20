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台灣設計瑜珈品牌YOGASANA 設計實力獲美國紐約MUSE設計獎肯定
甫成立不到半年，台灣原創設計品牌YOGASANA，跳脫瑜珈墊在市場上以往注重CP值的思維，用設計與高品質的材料運用，獲得美國紐約MUSE 設計獎的肯定，此獎項由國際獎項協會 (IAA) 主辦，旨在為專業人士提供競爭平台，對於各種創意和設計行業取得卓越成就線上肯定。
受到Covid-19的影響，許多人的旅行計畫都嘎然而止，YOGASANA使用城市肌理與顏色意象的結合，設計出屬於城市獨特瑜珈墊，讓使用者可以在瑜珈時，依照不同城市的紋理為練習的中軸線（曼哈頓以第五大道為中軸線，巴黎以香榭麗舍大道為中軸線等），讓瑜珈墊不只有實用的機能，存在於空間中也是一張有個性的居家單品，創造高質感的生活美學。
YOGASANA創辦人在學習瑜伽初期，因容易流汗而常常在瑜珈墊上打滑。直到使用到PU與天然橡膠結合的瑜珈墊，乾濕止滑的PU表層與厚實的天然橡膠止滑大底，讓她可以專注於瑜珈動作與呼吸的結合。在研發階段，YOGASANA使用可降解材質（可降解天然橡膠，軟木等），儘量減低對地球帶來不必要的負擔。
YOGASANA是由居住在澳洲，新加坡，台灣的設計師創立。從城市元素，生活經驗，擷取創作靈感，致力於設計結合美感與高品質的產品。5/16起至5/31全品項95折，詳情活動頁。
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