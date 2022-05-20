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臺港合作音樂劇「皇都電姬」 臺北站全面啟售

聯合新聞網／ 聯合數位文創
這部跨海聯合出品穿越時光的警世音樂劇，將於5/20盛大開賣。圖／阮劇團提供
這部跨海聯合出品穿越時光的警世音樂劇，將於5/20盛大開賣。圖／阮劇團提供

2020年由雲嘉嘉營劇場連線委託，阮劇團與香港劇場空間共創的「皇都電姬」，這部跨海聯合出品穿越時光的警世音樂劇，去年入圍第19屆台新藝術獎表演藝術決選作品，其中母語消失的情節觸動了不少人心底最深層、最無奈的感受，令人意猶未盡想一看再看。2022年「皇都電姬」推出升級版，由聯合數位文創與阮劇團共同主辦，首站前進台北市政府親子劇場，於暑假期間將展開盛大巡演。

2020年「皇都電姬」曾在臺南新營文化中心進行首演，全劇採雙導演、雙編劇、兩地演員共同編創，由香港導演余振球執導臺灣故事，「阮劇團」團長汪兆謙執導香港故事，故事取材自香港皇都戲院、臺南電姬戲院，以母語消失做為故事主軸，藉由兩座戲院帶出臺灣及香港過去百年電影文化歷史浪潮的變遷，將過去的臺灣對比未來的香港，因母語電影的興衰、母語的消失引發其身份及文化認同。

「皇都電姬」打破語言文化隔閡，採用臺粵語同台演出，重溫臺港經典且美好的戲院年代。圖／阮劇團提供
「皇都電姬」打破語言文化隔閡，採用臺粵語同台演出，重溫臺港經典且美好的戲院年代。圖／阮劇團提供

「皇都電姬」打破語言文化隔閡，採用臺粵語同台演出，重溫臺港經典且美好的戲院年代，並且穿越時空踏入電影百年風華，就在今年夏天7月22日起至7月31日，將正式移師台北市政府親子劇場演出8場，劇情升級2.0，故事串連元宇宙，並邀請到實力派演員程伯仁、曾入圍金鐘獎戲劇節目最佳男配角的李辰翔，攜手音樂劇小王子周家寬、香港舞台劇作家兼演員鄭國偉、及其他舞台劇新秀共同演出。

全新的演員陣容搭上歌舞表演解鎖母語文化消失的衝擊與感動。5月20日準時開賣，購票請洽OPENTIX，更多巡演資訊請上阮劇團官方網站查詢。

香港 劇場 電影

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