世紀災難「鐵達尼號」沉船第110周年 電影音樂會今年開演

電影成本耗資上億美元的「鐵達尼號」為當年最賣座的電影，淒美愛情與真實船難讓「鐵達尼號」名聲流傳多年，至今仍是許多人心中最喜愛的作品，而今年正好是「鐵達尼號」沉船一一Ｏ周年，也是電影第廿五周年，在具有特殊意義的一年也即將上演「鐵達尼號」電影音樂會，票卷即將售罄，歡迎觀眾把握最後購票時機。

「鐵達尼號」是當時全世界最大的奧林匹克級皇家郵輪，大家都期盼可以搭上鐵達尼號橫跨大西洋，實現自己的美國夢，因此也被稱為「夢幻之船」。首航深夜撞上冰山，在兩個小時完全沉沒，船上超過六成的人員罹難，當中僅三三三具遺體被尋回。在沉沒的第一時間至今，不乏有許多國家級單位提出搜尋鐵達尼號的建議，但因資金及技術缺乏，且對船體的物理變化不了解而告吹。

一直到美國海軍在紐芬蘭大淺灘海底峽谷發現了船隻殘骸，從殘骸外觀可看出船體快速撞擊海床，船尾沉船過程發生爆炸，內外幾乎完全崩塌，而打撈上岸的議題更是備具爭議，關於打撈的所有權、船身破壞以及尊重受害者遺骸等，最後經許多科學家、政府、保護團體不斷研究討論之下，決議「不碰」為最佳選擇。目前船隻殘骸已受到國際公約保護，罹難者物品分別存放在世界各地的鐵達尼號博物館珍藏展出。

鐵達尼號沉船事件無疑是一場世紀悲劇，沉靜百年的哀痛，終於在各國對於文化保護的支持浪聲中釋放，我們才有了「鐵達尼號」這部經典。