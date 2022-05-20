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台北當代藝博會開幕 普普藝術改造BMW NFT解鎖宅生活

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2022年台北當代藝術博覽會19日於台北世貿中心一館開幕，帶來三大畫廊展區及六大公共藝術計畫項目。共計有 62 間國際畫廊、200 位藝術家、 1000 件當代藝術作品參展。記者林俊良／攝影
2022年台北當代藝術博覽會19日於台北世貿中心一館開幕，帶來三大畫廊展區及六大公共藝術計畫項目。共計有 62 間國際畫廊、200 位藝術家、 1000 件當代藝術作品參展。記者林俊良／攝影

在台北當代藝術博覽會找個位置坐下，腳下是藝術家郝經芳與王令杰的作品「星空」，黑砂和白砂巧妙交織出燦爛迷人的星空。仔細看解說牌，藝術家描繪的「星空」的所在位置，正是台北當代藝術博覽會舉辦地點座標位置對應的地球另一端—阿根廷福爾摩沙省皮拉加斯縣。我們所看到的點點繁星，正是台北當代開展的2022年5月19日下午，身處阿根廷皮拉加斯的人們眼中所看到的燦爛星空。「星空」象徵人們透過藝術跨越時間和空間、串聯科技與想像，在白天感受地球另一端的璀璨星空。

2022年台北當代藝術博覽會19日於台北世貿中心一館開幕，帶來三大畫廊展區及六大公共藝術計畫項目。共計有 62 間國際畫廊、200 位藝術家、 1000 件當代藝術作品參展，20日起至22 日對公眾開放。

●「實境計畫」看見地球另一端的燦爛星空

為台北當代量身打造的「實境計畫」（Node），展示藝術家現地創作的三件大型裝置作品。包括藝術家郝經芳 & 王令杰作品「星空」，讓觀眾感受地球另一端的燦爛星空。徐瑞憲作品「夢想盒」則解構台灣第一部具有代表性的機車款式「野狼 125」，代表了一個台灣男孩成長過程中的勇氣與挑戰。

邱承宏的作品「繡燕」，將山林間被掩埋的混凝土動物軀體中的折舊缺陷、裂痕縫隙，以 3D 列印技術等比放大。並以自然礦物及黃銅為材料，將這些物質混合再製成數件尺寸不一的磨石雕塑，並用工業吊車懸置於展間。

BMW首度聯名當代普普藝術大師

BMW跑車充滿速度的活力，和普普藝術如何融合？美國藝術家傑夫昆斯(Jeff Koons)創作的大型氣球動物裝置色彩鮮艷，深受全球觀眾的喜愛。此次他與BMW合作全球限量 99 台「THE 8 X JEFF KOONS」，以大膽奪目的視覺重新改造 THE 8 Gran Coupé 四門旗艦跑車，亞洲首度公開實體展出的地點就在台北當代藝博會。

●NFT一天解鎖一張疫下宅生活

最不受疫情干擾的藝術型態當屬NFT。本屆台北當代打造「藝動區塊」NFT展區，每日上午 11 時 30 分，攜手全球四大 NFT 平台全球開賣限量版次作品，台灣代表是NFT平台「Soyl所有」推出的調侃系藝術家黃海欣。

黃海欣擅長以反諷與幽默感回應社會上各種荒誕現象。她為此次參展首度創作的NFT作品 #stayathome，31 件宛如漫畫連載的作品，一天解鎖一張疫情下的宅生活。#stayathome總共發行100套，每套由31件循環動圖檔(GIF含配樂)組成，作品將以一天一件的方式，於藏家的電子錢包中逐日開箱。在疫情反覆的無可奈何中，增添一絲自嘲的況味和暖心陪伴。

台北當代還推出「點閱沙龍」(Salon)計畫，由各家參展畫廊推出價格低於8000 美元的精選推薦作品，讓觀眾以親切的價格收藏不同輩份、地區、媒材的當代藝術傑作。

●台北當代官網：https://taipeidangdai.com/

美國藝術家Jeff Koons與BMW合作全球限量 99 台「THE 8 X JEFF KOONS」，以大膽奪目的視覺重新改造 THE 8 Gran Coupé 四門旗艦跑車，亞洲首度公開實體展出的地點就在台北當代藝博會。記者林俊良／攝影
美國藝術家Jeff Koons與BMW合作全球限量 99 台「THE 8 X JEFF KOONS」，以大膽奪目的視覺重新改造 THE 8 Gran Coupé 四門旗艦跑車，亞洲首度公開實體展出的地點就在台北當代藝博會。記者林俊良／攝影
為台北當代藝術博覽會量身打造的「實境計畫」（Node），展示藝術家現地創作的三件大型裝置作品。圖為藝術家郝經芳 & 王令杰作品「星空」，讓觀眾感受地球另一端的燦爛星空。記者陳宛茜／攝影
為台北當代藝術博覽會量身打造的「實境計畫」（Node），展示藝術家現地創作的三件大型裝置作品。圖為藝術家郝經芳 & 王令杰作品「星空」，讓觀眾感受地球另一端的燦爛星空。記者陳宛茜／攝影
美國藝術家Jeff Koons與BMW合作全球限量 99 台「THE 8 X JEFF KOONS」，以大膽奪目的視覺重新改造 THE 8 Gran Coupé 四門旗艦跑車，亞洲首度公開實體展出的地點就在台北當代藝博會。記者林俊良／攝影
美國藝術家Jeff Koons與BMW合作全球限量 99 台「THE 8 X JEFF KOONS」，以大膽奪目的視覺重新改造 THE 8 Gran Coupé 四門旗艦跑車，亞洲首度公開實體展出的地點就在台北當代藝博會。記者林俊良／攝影
為台北當代藝術博覽會量身打造的「實境計畫」（Node），展示藝術家現地創作的三件大型裝置作品。圖為徐瑞憲作品「夢想盒」則解構台灣第一部具有代表性的機車款式「野狼 125」，代表了一個台灣男孩成長過程中的勇氣與挑戰。記者陳宛茜／攝影
為台北當代藝術博覽會量身打造的「實境計畫」（Node），展示藝術家現地創作的三件大型裝置作品。圖為徐瑞憲作品「夢想盒」則解構台灣第一部具有代表性的機車款式「野狼 125」，代表了一個台灣男孩成長過程中的勇氣與挑戰。記者陳宛茜／攝影
2022年台北當代藝術博覽會19日於台北世貿中心一館開幕，帶來三大畫廊展區及六大公共藝術計畫項目。共計有 62 間國際畫廊、200 位藝術家、 1000 件當代藝術作品參展，20日起至22 日對公眾開放。記者林俊良／攝影
2022年台北當代藝術博覽會19日於台北世貿中心一館開幕，帶來三大畫廊展區及六大公共藝術計畫項目。共計有 62 間國際畫廊、200 位藝術家、 1000 件當代藝術作品參展，20日起至22 日對公眾開放。記者林俊良／攝影
台北當代藝博會的「實境計畫」（Node）作品之一—邱承宏的作品「繡燕」。記者林俊良／攝影
台北當代藝博會的「實境計畫」（Node）作品之一—邱承宏的作品「繡燕」。記者林俊良／攝影

藝術家 疫情 BMW

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