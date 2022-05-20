全球無障礙體認日 蘋果推新輔助功能 看不見、聽不到也能靈活用iPhone

每年5月的第3個星期四是「全球無障礙體認日」（Global Accessibility Awareness Day，GAAD），蘋果宣布將在今年稍晚推出更多軟體功能，為身障使用者在導航、健康、通訊等方面提供更多使用蘋果裝置的新方法。包括視覺障礙者可運用iPhone和iPad，透過「門偵測」功能導航到目的地前的最後幾英尺；依賴「語音控制」和「切換控制」等輔助使用功能的身體和運動障礙使用者，可以透過Apple Watch的鏡像輸出功能從iPhone完全控制Apple Watch；失聰和重聽者可以在iPhone、iPad和Mac上使用「即時字幕」功能。強大的「旁白」功能也將提供超過20種語言和地區設置，幫助更多使用者。

結合LiDAR光學雷達掃描儀、相機和裝置端機器學習力量的「門偵測」功能，是一款為盲人或低視能使用者打造的先進導航功能，這個功能將會在「放大鏡」中以新的「偵測模式」提供，幫助使用者在到達新目的地時定位門的位置、掌握與門的距離，並描述門的屬性，包括門是開啟還是關閉，若是關閉狀態，又是否可以透過推、轉或拉把手來開啟。「門偵測」也可以讀取門周圍的標誌和符號，例如辦公室的隔間號碼，或是否有無障礙出入口的標誌。除了「放大鏡」中的導航工具外，Apple 地圖還將為「旁白」使用者提供聲音和觸覺回饋，以識別步行路線的起點。

Apple Watch的鏡像輸出功能，則可幫助身體和運動障礙的使用者用已配對的iPhone遠端控制Apple Watch，包括使用「語音控制」和「切換控制」等輔助功能，來取代實際點擊螢幕的動作，方便使用者無礙地使用Apple Watch獨特的 「血氧」、「心率」、「正念」等App。此外，Apple Watch上的「輔助觸控」功能，也讓使用者可以透過捏或握拳等手勢控制Apple Watch的選項，不需點擊顯示器。