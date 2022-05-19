影／台北當代藝術博覽會 BMW與傑夫昆斯聯手鉅獻亮相

台北當代藝術博覽會去年2021年因新冠肺炎疫情停辦實體展覽會，今年邀集超過60間藝廊回歸展場，分別於3大展區展覽，20日至22日將在台北世貿一館正式登場。

展出亮點之中，BMW與美國藝術家Jeff Koons在今年二月以M850i Gran Coupe為基礎，打造了一輛相當特殊的特仕車。這款車集結合了充滿視覺張力的普普藝術風格，以及BMW狂野的性能轎跑車，原廠將其命名為「The 8 X Jeff Koons」。而在BMW總代理汎德的積極爭取下，這款特仕車將在5/20至5/22舉行的「2022年台北當代藝術博覽會」當中亮相，讓台灣車迷可以有機會一睹風采。 BMW與美國藝術家Jeff Koons在今年二月以M850i Gran Coupe為基礎，打造了一輛相當特殊的特仕車。這款車集結合了充滿視覺張力的普普藝術風格。記者林俊良／攝影 台北當代藝術博覽會，今年邀集超過60間藝廊回歸展場，今天預展，明天在台北世貿一館正式登場。記者林俊良／攝影 台北當代藝術博覽展出，BMW與美國藝術家Jeff Koons在今年二月以M850i Gran Coupe為基礎，打造了一輛相當特殊的特仕車。這款車集結合了充滿視覺張力的普普藝術風格，以及BMW狂野的性能轎跑車，原廠將其命名為「The 8 X Jeff Koons」。記者林俊良／攝影 台北當代藝術博覽展出，BMW與美國藝術家Jeff Koons在今年二月以M850i Gran Coupe為基礎，打造了一輛相當特殊的特仕車。這款車集結合了充滿視覺張力的普普藝術風格，以及BMW狂野的性能轎跑車，原廠將其命名為「The 8 X Jeff Koons」。記者林俊良／攝影 台北當代藝術博覽會去年2021年因新冠肺炎疫情停辦實體展覽會，今年邀集超過60間藝廊回歸展場，分別於3大展區展覽，20日至22日將在台北世貿一館正式登場。記者林俊良／攝影 台北當代藝術博覽會去年2021年因新冠肺炎疫情停辦實體展覽會，今年邀集超過60間藝廊回歸展場，20日至22日將在台北世貿一館正式登場。記者林俊良／攝影 台北當代藝術博覽會，今年邀集超過60間藝廊回歸展場，今天預展，明天在台北世貿一館正式登場。記者林俊良／攝影