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疫情再度重創餐飲業 新光三越共體時艱降租減壓

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
疫情再度重創餐飲業，新光三越提出降租方案，為餐飲夥伴降壓。本報資料照
疫情再度重創餐飲業，新光三越提出降租方案，為餐飲夥伴降壓。本報資料照

本土疫情確診數暴衝接連創新高，也持續衝擊餐飲市場，今年政策雖未再禁餐廳內用，但隨著確診數字持續增加，餐廳、咖啡廳特別是美食街，人潮都呈現下滑情況，新光三越也快速啟動多項策略，包括提出降租方案，為餐飲夥伴降壓。

餐飲業是疫情發生以來，最容易受到大環境影響大起大落的業種，新光三越指出，為了與現階段營運壓力最大的餐飲夥伴一同攜手共度難關，也為感謝廠商夥伴們在艱困時期仍持續給予新光三越的大力支持，新光三越繼2020及2021年後再度啟動，針對營運困難的餐飲專櫃提出專屬的降租方案，期能減緩品牌的營運壓力。

此外，新光三越針對目前餐飲難關也快速推出應變措施，觀察近期外帶比例不斷提升，新增外帶餐點菜單；針對擔心共食增加感染風險推出個人套餐式餐點；多人座席降載為2~4人座席及組合餐點；強化候位功能增加接待現場顧客容留彈性。

新光三越也是百貨唯一自建外送車隊，skm eats美食外送服務屆滿一週年，即日起skm eats平台也推出一系列外送、外帶回饋活動慶祝周年，結合原有的美食訂候位服務，提供美食一條龍服務，持續與餐飲夥伴攜手擴展業績。

新光三越全台有2千多名同仁夥伴，即日起也針對受疫情影響的居隔同仁提供居家關懷包，包含：快篩試劑、溫度計、口罩、酒精、漂白水、維他命、退熱貼、泡麵、餅乾等居家隔離必需物資。

疫情 外送 新光三越

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