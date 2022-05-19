大金空調夏季防疫雙法寶 閃流放電空調搭空氣清淨機

根據瑞典一項最新研究，空氣污染可能會導致染疫機率提高，若暴露在充滿PM2.5懸浮微粒的環境之下，空汙會削弱免疫反應，使染疫機率增加了6.8%。疫情之下，民眾待在室內的時間變得更長，因此良好的空氣品質對健康的影響至關重大。針對民眾目前最在意的防疫需求，日本大金與大阪大學研究發表「閃流放電」空氣淨化技術，實驗證明對新冠病毒Alpha株、Beta株、Gamma株等變異株達到99.9%以上，Omicron株達到99.97%，Delta變異株達到99.8%以上的抑制活性效果，開機即能隨時除菌抗病毒。

大金身為「全球好空氣專家」，推出全系列採用先進閃流放電技術的閃流除菌空氣清淨機，強力分解去除空氣中的過敏物質、化學氣體、異味、灰塵及病菌、病毒，並釋放主動離子破壞空氣中病毒表面的蛋白質，使其沒有傳染力，再加上可過濾99%最小PM0.1灰塵和汙染物的靜電HEPA濾網，以及業界首創TAFU長效濾網，可過濾99.97%的PM0.3懸浮微粒。

而一對一家用空調旗艦機種橫綱V系列，同樣搭載閃流放電技術，開機防疫關機防霉；搭配防黴運轉，在關機後自動送風吹乾熱交換器，抑制發霉、降低異味。健康空氣濾網更結合了除臭濾網和集塵濾網，可吸收清除懸浮微粒、家庭異味，過敏性物質，細菌和病毒減少99.9%。再輔以康達效應導流板，廣域舒適氣流分布均勻室溫平穩舒適。除了全系列CSPF一級能效超省電，日本大金更針對台灣悶濕氣候特別研發先進「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，包括橫綱V系列、橫綱S系列、大關U系列皆具有此功能，可同時控制溫度與濕度，較一般冷氣除濕力大幅提升75%，溫度調節1～2度，節能12％，舒適又省電。