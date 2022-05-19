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坎城影展回歸開幕 電影拼首映 珠寶也搶全球首曝光
每年於南法舉辦的坎城影展，是擁有75年豐富歷史的國際電影盛事；期間每天不斷的首映紅毯也成了各家高級珠寶競豔的舞台。今年，除了影展官方合作夥伴蕭邦（Chopard）在影展期間發表年度高級珠寶新作，義大利的代表性品牌寶格麗（BVLGARI）也選擇在此搶先曝光6月才要全球發表的頂級珠寶系列新品，法國皇室珠寶世家 CHAUMET也首次於坎城節慶宮設置展示廳，讓星光與珠寶交相輝映。
或許正是因為是官方夥伴，選擇配戴蕭邦珠寶登上紅毯的男女明星最多。開幕典禮紅毯上，包括以「慾望師奶」聞名全球的美國女演員伊娃朗格利亞（Eva Longoria）、在「007：生死交戰」中和龐德先敵後友的探員拉莎娜林區（Lashana Lynch）、擔任第75屆坎城影展評審團成員的瑞典女演員歐蜜瑞佩斯 （Noomi Rapace）、以及同為評審團成員的義大利Jasmine Trinca，都配帶了蕭邦的高級珠寶亮相。今年女星多半選擇視覺上具有修飾臉型效果的垂墜耳環，以鮮豔的紅寶石或祖母綠為純淨夏日氣息的白色禮服增添華麗感；以黑色美胸禮服亮相的伊娃朗格利亞則以復古優雅的短頸鍊，為造型增添俏麗貴氣。
奧斯卡影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）則配戴全球首次亮相的寶格麗最新頂級珠寶Bulgari Eden The Garden or Wonders系列中的頂級祖母綠與鑽石作品現身。這款超級搶眼的祖母綠與鑽石項鍊中央鑲嵌1顆色澤濃郁的35.53克拉蛋面寶石切割哥倫比亞祖母綠寶石，以花式切割鑽石襯托出雍容華貴的氣勢，搭配1顆枕形切割的11.38克拉骨董哥倫比亞祖母綠鑽戒；茱莉安摩兒的配搭也巧妙暗示，祖母綠寶石將會是寶格麗今年高級珠寶的鑑賞重點。
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