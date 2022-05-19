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2022 iF Design公佈 創意時計變身裝置藝術喜入圍
眾所注目的iF Design近日剛公布了最新得獎名單，2022年共有近11,000件參賽作品、73件iF金質獎，展現了全世界旺盛的設計能量。有別於以精緻、高級感為導向，今年並有雙人設計師品牌QLOCKTWO與德系機械表品牌Sinn雙雙入圍，在設計、工藝面向，各有亮點。
歷史可回朔至1953年，由iF design前身iF工業設計協會所創立的iF Design設計大獎，今年又分為包含建築概念、美容包裝、品牌行銷、溝通裝置、消費者產品包裝、數位媒體介面、遊戲、照明、廚房運用、醫療保健、寵物、使用介面...等近80個分類領域，而在「珠寶鐘表」類別中，包含瑞士品牌雷達（RADO）、德國的NOMOS，都是iF Design的熟面孔，其中NOMOS在近年至少三次以上入圍，而RADO去年更在iF、GoodDesign雙傳喜訊，展現活躍的設計能量。
今年獲獎的QLOCKTWO是來自德國的雙人設計組，以Creator’s鉑金版獲獎，透過乍看亂數編碼的英文字母，當字母亮起時，重新理解文字、才能讀取時間的創意形式，加上黑色機身與手工塗裝鉑金的質感，宛如設計工作室中的裝置藝術。
而另一只Sinn的717 The cockpit腕表，則從1970年代的Nabo 17 ZM、飛機駕駛艙裡的時鐘得到靈感，當年是專為德國空軍所設計，具有中置顯示計時碼表功能的時計。新款腕表將原本61.5毫米的時鐘縮小成46毫米的手腕尺寸，簡約但實用的功能導向，不單純追求高級感，但同樣獲得評審青睞，也成為年度唯一入選的機械表品牌。
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