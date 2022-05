2022 iF Design公佈 創意時計變身裝置藝術喜入圍

眾所注目的iF Design近日剛公布了最新得獎名單,2022年共有近11,000件參賽作品、73件iF金質獎,展現了全世界旺盛的設計能量。有別於以精緻、高級感為導向,今年並有雙人設計師品牌QLOCKTWO與德系機械表品牌Sinn雙雙入圍,在設計、工藝面向,各有亮點。

歷史可回朔至1953年,由iF design前身iF工業設計協會所創立的iF Design設計大獎,今年又分為包含建築概念、美容包裝、品牌行銷、溝通裝置、消費者產品包裝、數位媒體介面、遊戲、照明、廚房運用、醫療保健、寵物、使用介面...等近80個分類領域,而在「珠寶鐘表」類別中,包含瑞士品牌雷達(RADO)、德國的NOMOS,都是iF Design的熟面孔,其中NOMOS在近年至少三次以上入圍,而RADO去年更在iF、GoodDesign雙傳喜訊,展現活躍的設計能量。

今年獲獎的QLOCKTWO是來自德國的雙人設計組,以Creator’s鉑金版獲獎,透過乍看亂數編碼的英文字母,當字母亮起時,重新理解文字、才能讀取時間的創意形式,加上黑色機身與手工塗裝鉑金的質感,宛如設計工作室中的裝置藝術。