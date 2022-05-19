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2022 iF Design公佈 創意時計變身裝置藝術喜入圍

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
德國雙人設計組的QLOCKTWO，以立面的創意掛鐘，獲得2022 iF Design肯定。圖 / 翻攝自 iF Design官方網站
德國雙人設計組的QLOCKTWO，以立面的創意掛鐘，獲得2022 iF Design肯定。圖 / 翻攝自 iF Design官方網站

眾所注目的iF Design近日剛公布了最新得獎名單，2022年共有近11,000件參賽作品、73件iF金質獎，展現了全世界旺盛的設計能量。有別於以精緻、高級感為導向，今年並有雙人設計師品牌QLOCKTWO與德系機械表品牌Sinn雙雙入圍，在設計、工藝面向，各有亮點。

歷史可回朔至1953年，由iF design前身iF工業設計協會所創立的iF Design設計大獎，今年又分為包含建築概念、美容包裝、品牌行銷、溝通裝置、消費者產品包裝、數位媒體介面、遊戲、照明、廚房運用、醫療保健、寵物、使用介面...等近80個分類領域，而在「珠寶鐘表」類別中，包含瑞士品牌雷達（RADO）、德國的NOMOS，都是iF Design的熟面孔，其中NOMOS在近年至少三次以上入圍，而RADO去年更在iF、GoodDesign雙傳喜訊，展現活躍的設計能量。

今年獲獎的QLOCKTWO是來自德國的雙人設計組，以Creator’s鉑金版獲獎，透過乍看亂數編碼的英文字母，當字母亮起時，重新理解文字、才能讀取時間的創意形式，加上黑色機身與手工塗裝鉑金的質感，宛如設計工作室中的裝置藝術。

而另一只Sinn的717 The cockpit腕表，則從1970年代的Nabo 17 ZM、飛機駕駛艙裡的時鐘得到靈感，當年是專為德國空軍所設計，具有中置顯示計時碼表功能的時計。新款腕表將原本61.5毫米的時鐘縮小成46毫米的手腕尺寸，簡約但實用的功能導向，不單純追求高級感，但同樣獲得評審青睞，也成為年度唯一入選的機械表品牌。

雷達除了是iF Design的常勝軍，其True Square真我方形系列高科技陶瓷Tej Chauhan特別版並曾獲得GoodDesign與Reddot兩項設計大獎肯定。圖 / RADO提供
雷達除了是iF Design的常勝軍，其True Square真我方形系列高科技陶瓷Tej Chauhan特別版並曾獲得GoodDesign與Reddot兩項設計大獎肯定。圖 / RADO提供
Sinn 717 The cockpit腕表，價格店洽。圖 / 敦文提供
Sinn 717 The cockpit腕表，價格店洽。圖 / 敦文提供
SZ01自動上鍊機芯除了具備停秒功能，表款還通過德國DIN 8309的防磁認證，並具備200米防水性能。圖 / 敦文提供
SZ01自動上鍊機芯除了具備停秒功能，表款還通過德國DIN 8309的防磁認證，並具備200米防水性能。圖 / 敦文提供
雷達的True Square真我方形系列高科技陶瓷Tej Chauhan特別版，55,700元。圖 / RADO提供
雷達的True Square真我方形系列高科技陶瓷Tej Chauhan特別版，55,700元。圖 / RADO提供
1970年代專為德國空軍設計的Nabo 17 ZM飛機艙內時計，蛻變成為今日的Sinn 717 The cockpit腕表。圖 / 敦文提供
1970年代專為德國空軍設計的Nabo 17 ZM飛機艙內時計，蛻變成為今日的Sinn 717 The cockpit腕表。圖 / 敦文提供

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