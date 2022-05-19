聽新聞
test
0:00 / 0:00
愛護海洋！夏日去海邊玩耍 擦防曬乳前多看一眼護珊瑚
夏日將至，不少人最愛去海邊從事各種水上活動，但夏天在外，為保護肌膚，幾乎都會擦上防曬乳，不過大家擦防曬乳前，有注意該產品是「海洋友善」的防曬乳嗎？其實一般防曬乳中，部分的防曬劑、防腐劑等，對於海洋環境會有破壞，特別是珊瑚礁等，因此近年大家都鼓勵到海邊的防曬用品，要注意是否有海洋友善的效用。
曼秀雷敦就推出水潤肌純物理戶外防曬乳液，標榜海洋友善的100%純物理防曬，以海洋友善配方打造，不含帛琉、夏威夷禁用對海洋環境有害的防曬劑、防腐劑，也不使用氣霧劑配方，使用高濃度「氧化鋅」，避免肌膚受到紫外線的侵害，無使用化學性防曬劑，也不添加酒精、礦物油、人工香料等，敏感肌膚也能使用。
許多人擔心的物理性防曬，會有厚重與泛白的膚色，但曼秀雷敦水潤肌純物理戶外防曬乳液有獨家「InvisShield隱形防曬技術」，質地輕薄、容易推勻，肌膚不泛白，還加入玫瑰草油加強保濕成分，並有著SPF50+／PA++++最高防曬係數，到海邊玩也不擔心曬傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言