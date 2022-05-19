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愛護海洋！夏日去海邊玩耍 擦防曬乳前多看一眼護珊瑚

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
夏日往海邊玩時，要注意自己使用的防曬乳，是否為海洋友善。圖／摘自pexels
夏日往海邊玩時，要注意自己使用的防曬乳，是否為海洋友善。圖／摘自pexels

夏日將至，不少人最愛去海邊從事各種水上活動，但夏天在外，為保護肌膚，幾乎都會擦上防曬乳，不過大家擦防曬乳前，有注意該產品是「海洋友善」的防曬乳嗎？其實一般防曬乳中，部分的防曬劑、防腐劑等，對於海洋環境會有破壞，特別是珊瑚礁等，因此近年大家都鼓勵到海邊的防曬用品，要注意是否有海洋友善的效用。

曼秀雷敦就推出水潤肌純物理戶外防曬乳液，標榜海洋友善的100%純物理防曬，以海洋友善配方打造，不含帛琉、夏威夷禁用對海洋環境有害的防曬劑、防腐劑，也不使用氣霧劑配方，使用高濃度「氧化鋅」，避免肌膚受到紫外線的侵害，無使用化學性防曬劑，也不添加酒精、礦物油、人工香料等，敏感肌膚也能使用。

許多人擔心的物理性防曬，會有厚重與泛白的膚色，但曼秀雷敦水潤肌純物理戶外防曬乳液有獨家「InvisShield隱形防曬技術」，質地輕薄、容易推勻，肌膚不泛白，還加入玫瑰草油加強保濕成分，並有著SPF50+／PA++++最高防曬係數，到海邊玩也不擔心曬傷。

曼秀雷敦水潤肌純物理戶外防曬乳液SPF50+ / PA++++ ／80g／800元。圖／曼秀雷敦提供
曼秀雷敦水潤肌純物理戶外防曬乳液SPF50+ / PA++++ ／80g／800元。圖／曼秀雷敦提供

防曬

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