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如同咬著一顆帶刺的球！雅柏2022限量酒款「造刺」登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
雅柏2022年全新限量酒款「造刺（Ardcore）」，以搖滾龐克精神釋放你的味蕾享受，酒精濃度46%，建議售價3,000元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
雅柏2022年全新限量酒款「造刺（Ardcore）」，以搖滾龐克精神釋放你的味蕾享受，酒精濃度46%，建議售價3,000元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

以「終極艾雷島麥芽威士忌」聞名的雅柏（Ardbeg），在萬眾期待的「Ardbeg Day」即將推出2022年全新限量酒款「造刺（Ardcore）」，國內預計在5月20日於指定通路開始販售。此款酒款承襲了龐克硬漢的精神，更顛覆傳統以黑麥釀造享受勁爆衝擊，一飲入喉讓泥煤煙燻風味打開你的任督二脈、「刺」毛直豎。

「造刺（Ardcore）」跳脫雅柏以往的釀造方式，首次大膽嘗試使用黑麥——將麥芽烤至幾近瘋狂、如同表面帶刺的黑麥芽來釀製，酒液撲鼻而來濃醇強烈的黑巧克力及脆太妃糖的香氣，搭配茴香及煙燻木炭的刺激味蕾，為整體增添更多層次的風味。雅柏首席製酒師比爾．梁思敦博士（Bill Lumsden）將它極其美味的口感形容為「如同咬著一顆帶刺的球」，當酒液入喉，尖尖刺刺辛香料，帶有苦味的可可粉，煙燻萊姆還有些許煤炭味碰撞出火爆的口感，這種快感彷彿進入血液般貫穿全身，最後再以和諧微甜的太妃糖與煙燻的美妙風味劃下句點。

雅柏每年都會在艾雷島嘉年華的最後一天舉行「Ardbeg Day」，同時也會推出全新限量酒款，每次都讓泥煤小野獸們為之瘋狂，成為威士忌迷們心中必去一次的盛典。

歷經連續兩年的線上活動，「Ardbeg Day」終於可以在6月4日，重新舉辦實體活動，當然，也不會忘記無法遠赴艾雷島參加的粉絲，在線上同步直播，讓全世界的同好者都可以舉杯同慶，一起享受全新酒款 「造刺（Ardcore）」所帶來的悸動，解放放蕩不羈的自由靈魂。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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