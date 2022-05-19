星飯店「外帶餐車」包辦三餐 台北遠東搶攻宅經濟

宅家防疫更需要美食來療癒，台北遠東香格里拉搶攻宅食商機，重啟「香格里拉美食集」外帶餐車市集，於飯店一樓販售主廚餐盒、精選佳餚、烘焙糕點，一站式包辦一日三餐；同步全新改版線上商店「香格里拉精品店」，除了外帶佳餚美饌，也可累積會員點數，會員再享首購8折，消費滿額還可獲得客房專屬歐舒丹備品，以及台北市指定區域免運費等多重優惠。

位於飯店一樓敦化南路側的「香格里拉美食集」五星美味外帶餐車，疫情期間，儼然成為東區的美食好鄰居。平日中午提供各餐廳招牌餐盒，包含人氣自助餐廳遠東Café的炙燒豬五花鮮蝦燉飯、米其林餐盤推薦香宮的精選港點配煙燻鮭魚炒飯、上海醉月樓的紅燒獅子頭及ibuki日本料理的海鹽烤鯛魚下巴竹筍蒸飯等，周周推新菜色，每份250元；另有奢華款主廚限定餐盒，每份588元，需3天前預訂。

晚間菜色選項更豐富，香宮粵菜提供鳳梨彩椒咕嚕肉、川辣肉鬆茄子豆腐煲、時菜梅子蒸排骨等外帶，每份320元。針對家庭客群，也有適合4人分享的闔家餐，每套4,680元，其中最受歡迎的是香宮烤鴨闔家餐、上海醉月樓闔家餐，遠東Café也推出繽紛海陸炭烤闔家餐，在家也能盡享五星料理。上述套餐皆需2天前預訂，也可於香格里拉精品店線上預訂，消費滿500元即贈飯店專屬歐舒丹備品，數量有限，送完為止。