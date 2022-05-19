名模AKEMI產後復出為HUBLOT 超不科學辣媽秀鍊帶新表

搭配帥氣金屬鍊帶的表款是宇舶表（HUBLOT）近年來深受歡迎的主力新作。品牌今於台北舉辦新品發表會，呈獻製表領域首款金屬陶瓷雙材質的Big Bang Integral鍊帶表款、品牌首次推出的Time Only三針表款（以往都是計時款），以及繽紛多色的高科技陶瓷款。許久未於螢光幕前曝光的品牌好友、混血名模AKEMI（香月明美）於產後首度現身，笑說當媽媽之後，「時間非常寶貴，生活很豐富很開心，也很累！」

全新以度假色彩為靈感的Big Bang Integral陶瓷鍊帶計時碼表，猶如晴天藍的淺藍色和沙色讓AKEMI回想起巴西，而戴上黃金款Time Only三針表則讓她覺得是個活潑優雅又充滿自信的媽媽。而這次HUBLOT發表的新品中，她為先生相中的則是雙色鍊帶的皇金陶瓷鍊帶計時碼表，認為大表徑先生戴起來非常帥氣之外，她也可以偶爾借來上手，俐落有型的設計只要穿上簡單的T恤和牛仔褲就很完美。AKEMI更透露下個月將暫別台灣、帶寶寶出國探視雙方的家人，下次返台就會是明年了。

HUBLOT全新的雙色款Big Bang Integral金屬陶瓷鍊帶計時碼表，分別以皇金和鈦金屬搭配黑陶瓷，三排表鍊結合金屬和黑陶瓷，由22個特製陶瓷零件構成、每個零件均需以特製工具打造3個斜面和倒角，除了要克服材質上的切削及拋光處理，更難的是將兩種材質的光澤感和細緻度控制到同一水平，配戴起來更要服貼柔軟，是精緻細膩的製表工藝表現。