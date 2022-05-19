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名模AKEMI產後復出為HUBLOT 超不科學辣媽秀鍊帶新表

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
AKEMI配戴Big Bang Integral系列黃金三針鍊帶表款。圖／HUBLOT提供
AKEMI配戴Big Bang Integral系列黃金三針鍊帶表款。圖／HUBLOT提供

搭配帥氣金屬鍊帶的表款是宇舶表（HUBLOT）近年來深受歡迎的主力新作。品牌今於台北舉辦新品發表會，呈獻製表領域首款金屬陶瓷雙材質的Big Bang Integral鍊帶表款、品牌首次推出的Time Only三針表款（以往都是計時款），以及繽紛多色的高科技陶瓷款。許久未於螢光幕前曝光的品牌好友、混血名模AKEMI（香月明美）於產後首度現身，笑說當媽媽之後，「時間非常寶貴，生活很豐富很開心，也很累！」

全新以度假色彩為靈感的Big Bang Integral陶瓷鍊帶計時碼表，猶如晴天藍的淺藍色和沙色讓AKEMI回想起巴西，而戴上黃金款Time Only三針表則讓她覺得是個活潑優雅又充滿自信的媽媽。而這次HUBLOT發表的新品中，她為先生相中的則是雙色鍊帶的皇金陶瓷鍊帶計時碼表，認為大表徑先生戴起來非常帥氣之外，她也可以偶爾借來上手，俐落有型的設計只要穿上簡單的T恤和牛仔褲就很完美。AKEMI更透露下個月將暫別台灣、帶寶寶出國探視雙方的家人，下次返台就會是明年了。

HUBLOT全新的雙色款Big Bang Integral金屬陶瓷鍊帶計時碼表，分別以皇金和鈦金屬搭配黑陶瓷，三排表鍊結合金屬和黑陶瓷，由22個特製陶瓷零件構成、每個零件均需以特製工具打造3個斜面和倒角，除了要克服材質上的切削及拋光處理，更難的是將兩種材質的光澤感和細緻度控制到同一水平，配戴起來更要服貼柔軟，是精緻細膩的製表工藝表現。

而一體成型的鍊帶表款，也首度推出具備時、分、秒顯示以及日期功能的簡約三針鍊帶選擇Big Bang Integral Time Only，採用百搭中性的40毫米尺寸，提供鈦金屬，黃金和黑陶瓷三種選擇，其中All Black黑陶瓷款，全球限量250只。今年全新的靛藍、天藍、砂礫米、叢林綠四款Big Bang Integral陶瓷鍊帶計時碼表，受到摩洛哥等城市特色啟發，如畫布成為高階彩色陶瓷專家HUBLOT的最佳舞台，42毫米表徑搭載自製Unico飛返計時機芯，色彩鮮明充滿異國情調，為日常穿搭增添豐富的造型魅力。

Big Bang Integral系列首款三針鍊帶腕表，40毫米鈦金屬、黃金和黑陶瓷，其中All Black黑陶瓷款全球限量250只。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral系列首款三針鍊帶腕表，40毫米鈦金屬、黃金和黑陶瓷，其中All Black黑陶瓷款全球限量250只。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral鈦金屬陶瓷鍊帶計時碼表，42毫米緞面及拋光鈦金屬和黑色陶瓷表殼、表圈、鍊帶，HUB1280自動上鍊飛返計時導柱輪機芯，74萬9,000元。圖／HUBLOT提供
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Big Bang Integral陶瓷鍊帶計時碼表天藍款的表鍊。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral陶瓷鍊帶計時碼表天藍款的表鍊。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral金屬陶瓷鍊帶計時碼表提供皇金和鈦金屬搭配黑陶瓷兩種款式。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral金屬陶瓷鍊帶計時碼表提供皇金和鈦金屬搭配黑陶瓷兩種款式。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral陶瓷鍊帶計時碼表靛藍款表鍊。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral陶瓷鍊帶計時碼表靛藍款表鍊。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral陶瓷鍊帶計時碼表沙礫米款，42毫米緞面及拋光砂礫米陶瓷表殼、表圈、表帶，HUB1280自動上鍊飛返計時導柱輪機芯，74萬9,000元，全球限量250只。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral陶瓷鍊帶計時碼表沙礫米款，42毫米緞面及拋光砂礫米陶瓷表殼、表圈、表帶，HUB1280自動上鍊飛返計時導柱輪機芯，74萬9,000元，全球限量250只。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral系列首款三針鍊帶腕表，40毫米鈦金屬、黃金和黑陶瓷，其中All Black黑陶瓷款全球限量250只。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral系列首款三針鍊帶腕表，40毫米鈦金屬、黃金和黑陶瓷，其中All Black黑陶瓷款全球限量250只。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral陶瓷鍊帶計時碼錶叢林綠，42毫米緞面及拋光叢林綠陶瓷表殼、表圈、表帶，HUB1280自動上鍊飛返計時導柱輪機芯，74萬9,000元，全球限量250只。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral陶瓷鍊帶計時碼錶叢林綠，42毫米緞面及拋光叢林綠陶瓷表殼、表圈、表帶，HUB1280自動上鍊飛返計時導柱輪機芯，74萬9,000元，全球限量250只。圖／HUBLOT提供
AKEMI配戴Big Bang Integral陶瓷鍊帶計時碼表沙礫米款，74萬9,000元，全球限量250只。圖／HUBLOT提供
AKEMI配戴Big Bang Integral陶瓷鍊帶計時碼表沙礫米款，74萬9,000元，全球限量250只。圖／HUBLOT提供
AKEMI配戴Big Bang Integral陶瓷鍊帶計時碼表沙礫米款，74萬9,000元，全球限量250只。圖／HUBLOT提供
AKEMI配戴Big Bang Integral陶瓷鍊帶計時碼表沙礫米款，74萬9,000元，全球限量250只。圖／HUBLOT提供
AKEMI配戴Big Bang Integral系列黃金三針鍊帶表款。圖／HUBLOT提供
AKEMI配戴Big Bang Integral系列黃金三針鍊帶表款。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral鈦金屬陶瓷鍊帶計時碼的鍊帶細節。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral鈦金屬陶瓷鍊帶計時碼的鍊帶細節。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral皇金陶瓷鍊帶計時碼的鍊帶細節。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral皇金陶瓷鍊帶計時碼的鍊帶細節。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral皇金陶瓷鍊帶計時碼表，42毫米緞面拋光鈦金屬和陶瓷表殼、表圈、表鍊，HUB1280 UNICO自製自動上鍊計時機芯，74萬9,000元。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral皇金陶瓷鍊帶計時碼表，42毫米緞面拋光鈦金屬和陶瓷表殼、表圈、表鍊，HUB1280 UNICO自製自動上鍊計時機芯，74萬9,000元。圖／HUBLOT提供

Akemi

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