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你有新冠失眠嗎？日本專家三個睡眠儀式助好眠

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
活力滿溢的藍色花朵，適合春夏的清爽新花樣，既可作為室內家居服，也可作為舒適有型外出服。圖/UCHINO提供
活力滿溢的藍色花朵，適合春夏的清爽新花樣，既可作為室內家居服，也可作為舒適有型外出服。圖/UCHINO提供

睡眠對健康的重要性眾所皆知，但現實中還是有許多人睡眠品質不佳，在疫情期間更是雪上加霜，有些人把這種現象稱為「新冠失眠」，疫情之下的生活和工作環境的變化正在影響睡眠，主要原因來自於在家工作無法從ON切換到OFF，導致睡眠不佳，或是工作到很晚才能釋放大腦中的緊張感。

日本的UCHINO內野株式會社特別針對睡眠狀況的影響，訪問了1,000位在家辦公的上班族，結果發現，大約四成的人表示變得不滿意或擔心睡眠，最常見的不滿和擔憂的原因是「我在睡眠中醒來」。

疫情之下的生活和工作環境的變化正在影響睡眠，主要原因來自於在家工作無法從ON切換到OFF，導致睡眠不佳，或是工作到很晚才能釋放大腦中的緊張感。

針對新冠失眠，日本睡眠和沐浴專家小林麻里子先生，建議透過三個睡眠儀式，重新找回優質睡眠。

1，換上舒適睡衣，啟動睡眠模式。睡眠中最舒適的溫度為31至33℃，最適和的濕度為50至60%。為了在睡眠時保持這樣的狀態、有效地釋放和吸收身體的熱量和汗水，可以透過優質柔軟的睡衣，保持衣服內的迅速擴散和乾燥水分，達到最適合的睡眠環境。透過換上睡衣的儀式，將心靈切換到放鬆狀態，準備迎接最好的睡眠品質。

2、「40/15沐浴法」打造自然困倦的身體。在40度的水溫中浸泡15分鐘，通過泡澡稍微提高體溫、徹底放鬆身心，也是一種可以帶來良好睡眠的方法。

3、透過頭皮按摩幫助入睡。如果你操作智能手機或在電腦上工作到臨睡前，會使交感神經受到刺激，末端血管緊縮，身體和大腦的體溫會保持在高位。通過睡前用頭皮按摩刷或自己的雙手改善頭部和耳朵的血液循環，降低體溫幫助入睡。

每年的這個季節，UCHINO的家居服和睡衣新品上市，有鑒於疫情期間待在時間變多了，今年的家居服不僅要穿的舒適舒心，更要穿的流行大方。新款家居服以熱情大方、充滿活力的藍色花朵揭開序幕，A 字連衣洋裝裙擺向下展開，移動之間輕輕搖擺更顯女性魅力。同款花色另有七分寬褲的設計，只要搭配簡單、明亮的素色上衣，看起來輕鬆卻不失端莊。

還有活潑可愛的水果印花，以巧克力色或黑色為底色，更襯托出繽紛果色的跳躍 ，衝突卻不失和諧；上下二件式的設計，更方便於平時的活動，材質舒適、機動性高，是居家生活的好選擇。

長尾設計的連衣裙，前後不同剪裁的開衩裙擺，讓家居服活潑有變化，排扣設計更便於穿脫或造型搭配。。圖/UCHINO提供
長尾設計的連衣裙，前後不同剪裁的開衩裙擺，讓家居服活潑有變化，排扣設計更便於穿脫或造型搭配。。圖/UCHINO提供
以巧克力色或黑色為底色，搭配可愛的水果印花，上下兩件設計，增加活動舒適度。圖/UCHINO提供
以巧克力色或黑色為底色，搭配可愛的水果印花，上下兩件設計，增加活動舒適度。圖/UCHINO提供

睡眠 疫情

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