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520限定！金子半之助點天丼升級套餐 免費送氣泡飲

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「金子半之助」的天丼料理在華麗、精緻的同時，又兼顧豪邁與平價，人氣始終不墜。圖／香繼光集團提供
「金子半之助」的天丼料理在華麗、精緻的同時，又兼顧豪邁與平價，人氣始終不墜。圖／香繼光集團提供

香繼光集團旗下日本天丼品牌「金子半之助」，於5月20日當天推出一日限定優惠活動，當日點任一天丼升級套餐，即免費贈送氣泡飲一杯（價值120元）。

「金子半之助」是來自日本東京的超人氣排隊名店，2010年在東京中心日本橋開設本店後，在當地瞬間爆紅，至今不分時段都湧入大量人潮。

在江戶時代，天丼是在節慶時才會吃到的庶民料理，但在戰後，華麗的食材卻價格高昂的沒辦法開心享用，金子半之助先生不捨這樣的美味逐漸沒落消失，本著提供讓人人都吃得起的豪華天丼，堅持的採用古早作法，保留著傳統的味道，並將製作醬汁的祕技傳承給後代，讓回憶中美好的味道完整保存，也讓江戶時代的料理特色，持續在日本飲食文化佔有一席之地。

現在不只日本六家，在美國也拓展了三間分店，現在將以亞洲為中心，將秘傳的天丼美味拓展到世界各地。

「金子半之助」登陸台灣後，導入100%原汁原味日本江戶時代的道地古早味，登台短短一年半時即創下破百萬碗的銷售佳績。今年品牌邁入第8年，「金子半之助」所供應的延續金子半之助精神，在華麗、精緻的同時，又兼顧豪邁與平價的天丼料理，依舊是人氣之選。

金子半之助氣泡飲。圖／香繼光集團提供
金子半之助氣泡飲。圖／香繼光集團提供

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