地表最霸氣！蕾哈娜掀流行 孕婦露肚皮穿搭正當紅

近來歐美女星、超模帶起一波時尚孕婦穿搭熱潮，大方露出孕肚作為全身造型焦點，讓服裝順應隆起的肚皮去做其他裝飾搭配，更自然有型，同時也像是在與大家分享期待新生兒的喜悅之情。

蕾哈娜（Rihanna）可以說是這波流行的領頭羊，堪成「地表最時尚孕婦」，她和男友A$AP Rocky預計在六月中迎接兩人的寶寶。之前她出席各種活動都以超性感又霸氣的穿搭現身，像是在DIOR秋冬秀上的黑色薄紗透膚裝、Fenty Beauty活動中的The Attico的亮片流蘇套裝，還有無數中空兩截式的造型等等，都讓人印象非常深刻。

而在本屆坎城影展紅毯上，懷孕六個月的維多利亞的秘密模特兒Adriana Lima選穿的是Balmain設計師Olivier Rousteing為她量身打造的黑色禮服。這件衣服擁有品牌標誌性的銳利線條，搭配扭轉細節突顯中空設計，讓孕肚自然呈現，飄逸的袖子也為整身增添一絲神秘感，讓她看起來頗有《阿達一族》電影中魔帝女的氣勢。