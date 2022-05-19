快訊

本土疫情持續攀升 今新增9.3萬確診、累計突破百萬例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地表最霸氣！蕾哈娜掀流行 孕婦露肚皮穿搭正當紅

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
近來歐美女星、超模帶起一波時尚孕婦穿搭熱潮，大方露出孕肚作為全身造型焦點，讓服裝順應隆起的肚皮去做其他裝飾搭配，更自然有型。圖／摘自IG、各品牌提供
近來歐美女星、超模帶起一波時尚孕婦穿搭熱潮，大方露出孕肚作為全身造型焦點，讓服裝順應隆起的肚皮去做其他裝飾搭配，更自然有型。圖／摘自IG、各品牌提供

近來歐美女星、超模帶起一波時尚孕婦穿搭熱潮，大方露出孕肚作為全身造型焦點，讓服裝順應隆起的肚皮去做其他裝飾搭配，更自然有型，同時也像是在與大家分享期待新生兒的喜悅之情。

蕾哈娜（Rihanna）可以說是這波流行的領頭羊，堪成「地表最時尚孕婦」，她和男友A$AP Rocky預計在六月中迎接兩人的寶寶。之前她出席各種活動都以超性感又霸氣的穿搭現身，像是在DIOR秋冬秀上的黑色薄紗透膚裝、Fenty Beauty活動中的The Attico的亮片流蘇套裝，還有無數中空兩截式的造型等等，都讓人印象非常深刻。

而在本屆坎城影展紅毯上，懷孕六個月的維多利亞的秘密模特兒Adriana Lima選穿的是Balmain設計師Olivier Rousteing為她量身打造的黑色禮服。這件衣服擁有品牌標誌性的銳利線條，搭配扭轉細節突顯中空設計，讓孕肚自然呈現，飄逸的袖子也為整身增添一絲神秘感，讓她看起來頗有《阿達一族》電影中魔帝女的氣勢。

此外，日前在義大利普利亞區的蒙特城堡（Castel Del Monte）舉行的GUCCI Cosmogonie大秀活動上，法國女歌手露杜瓦隆（Lou Doillon）也是以一身敞開的西裝穿搭秀出孕肚，俐落有型的酷帥姿態也讓她成為當晚的焦點之一。

蕾哈娜穿黑色薄紗透膚裝出席DIOR秋冬秀。圖／DIOR提供
蕾哈娜穿黑色薄紗透膚裝出席DIOR秋冬秀。圖／DIOR提供
法國女歌手露杜瓦隆出席GUCCI Cosmogonie大秀。圖／GUCCI提供
法國女歌手露杜瓦隆出席GUCCI Cosmogonie大秀。圖／GUCCI提供
法國女歌手露杜瓦隆出席GUCCI Cosmogonie大秀。圖／摘自IG
法國女歌手露杜瓦隆出席GUCCI Cosmogonie大秀。圖／摘自IG
蕾哈娜穿黑色薄紗透膚裝出席DIOR秋冬秀。圖／DIOR提供
蕾哈娜穿黑色薄紗透膚裝出席DIOR秋冬秀。圖／DIOR提供
本屆坎城影展紅毯上，懷孕六個月的維多利亞的秘密模特兒Adriana Lima選穿的是Balmain設計師Olivier Rousteing為她量身打造的黑色禮服。圖／摘自IG
本屆坎城影展紅毯上，懷孕六個月的維多利亞的秘密模特兒Adriana Lima選穿的是Balmain設計師Olivier Rousteing為她量身打造的黑色禮服。圖／摘自IG
蕾哈娜在Fenty Beauty活動中穿The Attico的亮片流蘇套裝。圖／摘自IG
蕾哈娜在Fenty Beauty活動中穿The Attico的亮片流蘇套裝。圖／摘自IG
蕾哈娜各式兩截式孕婦穿搭超火辣。圖／摘自IG
蕾哈娜各式兩截式孕婦穿搭超火辣。圖／摘自IG
本屆坎城影展紅毯上，懷孕六個月的維多利亞的秘密模特兒Adriana Lima選穿的是Balmain設計師Olivier Rousteing為她量身打造的黑色禮服。圖／摘自IG
本屆坎城影展紅毯上，懷孕六個月的維多利亞的秘密模特兒Adriana Lima選穿的是Balmain設計師Olivier Rousteing為她量身打造的黑色禮服。圖／摘自IG
蕾哈娜各式兩截式孕婦穿搭超火辣。圖／GUCCI提供
蕾哈娜各式兩截式孕婦穿搭超火辣。圖／GUCCI提供
蕾哈娜各式兩截式孕婦穿搭超火辣。圖／摘自IG
蕾哈娜各式兩截式孕婦穿搭超火辣。圖／摘自IG
本屆坎城影展紅毯上，懷孕六個月的維多利亞的秘密模特兒Adriana Lima選穿的是Balmain設計師Olivier Rousteing為她量身打造的黑色禮服。圖／摘自IG
本屆坎城影展紅毯上，懷孕六個月的維多利亞的秘密模特兒Adriana Lima選穿的是Balmain設計師Olivier Rousteing為她量身打造的黑色禮服。圖／摘自IG

延伸閱讀

4月疫情爆發 台北慈濟接生7名確診產婦、全數平安自然產

孕婦染疫在負壓手術室生產 台北榮總一天喜迎5名新生兒

確診孕婦未滿36周 增2條件可收治住院

感動！新竹孕婦38周染疫 院長戴頭燈接生母子均安

相關新聞

靜謐純粹生活步調 走進溫潤木色日系宅

初始根據成員需求進行平面計劃，內容包括玄關、客廳、餐、廚、三房、雙衛、架高休閒區等機能單元。

俄羅斯美女歌手Soa宋蕊安 飽覽奢華杜拜城的中東風情

來自俄羅斯的美女歌手Soa 宋蕊安先前和家人一起去杜拜十日遊。他們除了待在杜拜享受陽光沙灘的度假之旅外，還參觀盛大舉辦的2020杜拜世界博覽會，也去了阿布達比，更走訪世界級必訪的知名景點謝赫扎耶德大清真寺，這趟與家人同遊的旅程很輕鬆自在。

地表最霸氣！蕾哈娜掀流行 孕婦露肚皮穿搭正當紅

近來歐美女星、超模帶起一波時尚孕婦穿搭熱潮，大方露出孕肚作為全身造型焦點，讓服裝順應隆起的肚皮去做其他裝飾搭配，更自然有...

居隔超商取貨有解 「全家」推0元包裹親友代領服務

因應國內疫情變化，為方便居家隔離中的民眾領取網購包裹，全家便利商店推出全新便民服務，即日起凡0元包裹取件，除本人親自持證...

7-ELEVEN「夏日大BINGO」冰品活動最低0元起

夏日體感溫度不斷飆升，為掌握宅家「凍感」商機，7-ELEVEN即日起至6月28日整合線上線下舉辦「夏日大BINGO」冰品...

必勝客歡慶「比特幣Pizza日」522買Pizza抽比特幣

迎向近幾年來的區塊鏈 、虛擬貨幣與NFT等數位創新應用熱潮，必勝客早在今年2月就領先全台速食業進軍NFT應用，發行市場首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。