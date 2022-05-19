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與時光逆行？ Breguet新款Quantième腕表 逆跳開口笑

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
梯字型指針從月初到月底時，日期指針將緩緩由左側運轉至右，並逆跳回至原本位置。圖 / Breguet提供
梯字型指針從月初到月底時，日期指針將緩緩由左側運轉至右，並逆跳回至原本位置。圖 / Breguet提供

最美好的生活是什麼，就是把當下的每一刻過好，翻轉時光不可逆的規則。寶璣推出新款Tradition系列Quantième Rétrograde 7597腕表，以開放式面盤結合日期逆跳功能，展現頂級品牌的工藝技術最新結晶。

開放式面盤一向是Tradition系列近年的特色之一。由269個零件組成的505Q機芯，在捨棄傳統的面盤後呈現了開放式的風格：所有的齒輪、零件、矽游絲、發條盒，一目了然，也讓機芯修飾的精細一覽無遺。偏心式的金質面盤飾有手工雕刻巴黎釘紋（Clous de Paris）圖案、傳統的羅馬數字時標與鏤空的寶璣式指針，並以三顆螺絲固定。

值得一提的是：一個梯字型的日期指針，並將在面盤的下緣，指示日期。每從月初到月底時，日期指針將緩緩由左側運轉至右，並逆跳回至原本位置。逼近180度的大彎也像是一個大型笑臉表情，嘗試把每一天都過好，生活自然常保開心。白金表殼搭配碳灰色機芯與藍色鱷魚皮表帶，訂價則為124萬6,000元。

Breguet Tradition Quantième Rétrograde 7597腕表，124萬6,000元。圖 / Breguet提供
Breguet Tradition Quantième Rétrograde 7597腕表，124萬6,000元。圖 / Breguet提供
開放式面盤的設計，將讓游絲擺輪、發條盒、零件，以及寶璣的精湛打磨修飾工藝，盡收眼簾。圖 / Breguet提供
開放式面盤的設計，將讓游絲擺輪、發條盒、零件，以及寶璣的精湛打磨修飾工藝，盡收眼簾。圖 / Breguet提供
透明的後底蓋，設計成船錨式的自動盤，相當具賞玩特色。圖 / Breguet提供
透明的後底蓋，設計成船錨式的自動盤，相當具賞玩特色。圖 / Breguet提供

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