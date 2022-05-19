與時光逆行？ Breguet新款Quantième腕表 逆跳開口笑

最美好的生活是什麼，就是把當下的每一刻過好，翻轉時光不可逆的規則。寶璣推出新款Tradition系列Quantième Rétrograde 7597腕表，以開放式面盤結合日期逆跳功能，展現頂級品牌的工藝技術最新結晶。

開放式面盤一向是Tradition系列近年的特色之一。由269個零件組成的505Q機芯，在捨棄傳統的面盤後呈現了開放式的風格：所有的齒輪、零件、矽游絲、發條盒，一目了然，也讓機芯修飾的精細一覽無遺。偏心式的金質面盤飾有手工雕刻巴黎釘紋（Clous de Paris）圖案、傳統的羅馬數字時標與鏤空的寶璣式指針，並以三顆螺絲固定。