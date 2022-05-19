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抖音「無言」小哥亮相坎城 還跟烏克蘭人氣小貓相見歡
以往的坎城影展紅毯上，不乏演員、導演等電影相關從業人員，另外還有時裝模特兒、時尚KOL等等，今年又多加入了另一個領域的代表—抖音網紅。在抖音上以兩手一攤的「無言反應」走紅的Khaby Lame，今年也現身了坎城影展紅毯，出席《捍衛戰士2》首映會，成了另類焦點。
Khaby Lame之前就曾受時尚品牌BOSS邀請，真入有李敏鎬、坎達爾珍娜等人的陣容入鏡拍攝形象廣告，這次在坎城的紅毯上，他當然穿的就是BOSS特別打造的西裝。不過他的西裝不只是西裝，上面還以他幾張他標誌性的pose照片裝飾，加深大家印象，也算是為自己做足宣傳。
此外，他本次在坎城還在World Influencers & Bloggers Awards（簡稱WIBA）典禮上跟紅遍全球的烏克蘭虎斑貓Stepan相見歡，兩者同樣都在抖音、IG平台擁有廣大的追蹤者，Stepan的主人更馬上發文表達對Khaby Lame的欣賞，自稱是他的大粉絲。繫上烏克蘭國旗色蝴蝶領結的Stepan，一貫慵懶可愛的模樣相信一定又融化不少貓奴了吧？
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