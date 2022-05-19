快訊

本土疫情持續攀升 今新增9.3萬確診、累計突破百萬例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抖音「無言」小哥亮相坎城 還跟烏克蘭人氣小貓相見歡

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
抖音網紅Khaby Lame在坎城跟紅遍全球的烏克蘭虎斑貓Stepan相見歡。圖／摘自IG
抖音網紅Khaby Lame在坎城跟紅遍全球的烏克蘭虎斑貓Stepan相見歡。圖／摘自IG

以往的坎城影展紅毯上，不乏演員、導演等電影相關從業人員，另外還有時裝模特兒、時尚KOL等等，今年又多加入了另一個領域的代表—抖音網紅。在抖音上以兩手一攤的「無言反應」走紅的Khaby Lame，今年也現身了坎城影展紅毯，出席《捍衛戰士2》首映會，成了另類焦點。

Khaby Lame之前就曾受時尚品牌BOSS邀請，真入有李敏鎬、坎達爾珍娜等人的陣容入鏡拍攝形象廣告，這次在坎城的紅毯上，他當然穿的就是BOSS特別打造的西裝。不過他的西裝不只是西裝，上面還以他幾張他標誌性的pose照片裝飾，加深大家印象，也算是為自己做足宣傳。

此外，他本次在坎城還在World Influencers & Bloggers Awards（簡稱WIBA）典禮上跟紅遍全球的烏克蘭虎斑貓Stepan相見歡，兩者同樣都在抖音、IG平台擁有廣大的追蹤者，Stepan的主人更馬上發文表達對Khaby Lame的欣賞，自稱是他的大粉絲。繫上烏克蘭國旗色蝴蝶領結的Stepan，一貫慵懶可愛的模樣相信一定又融化不少貓奴了吧？

烏克蘭虎斑貓Stepan獲頒World Influencers & Bloggers Awards（簡稱WIBA）。圖／摘自IG
烏克蘭虎斑貓Stepan獲頒World Influencers & Bloggers Awards（簡稱WIBA）。圖／摘自IG
烏克蘭虎斑貓Stepan慵懶的模樣超討喜。圖／摘自IG
烏克蘭虎斑貓Stepan慵懶的模樣超討喜。圖／摘自IG
Khaby Lame之前就曾受時尚品牌BOSS邀請，真入有李敏鎬、坎達爾珍娜等人的陣容入鏡拍攝形象廣告。圖／BOSS提供
Khaby Lame之前就曾受時尚品牌BOSS邀請，真入有李敏鎬、坎達爾珍娜等人的陣容入鏡拍攝形象廣告。圖／BOSS提供
Khaby Lame穿BOSS訂製西裝現身坎城影展紅毯。圖／摘自IG
Khaby Lame穿BOSS訂製西裝現身坎城影展紅毯。圖／摘自IG
在抖音上以兩手一攤的「無言反應」走紅的Khaby Lame，今年也現身了坎城影展紅毯，出席《捍衛戰士2》首映會。圖／摘自IG
在抖音上以兩手一攤的「無言反應」走紅的Khaby Lame，今年也現身了坎城影展紅毯，出席《捍衛戰士2》首映會。圖／摘自IG
Khaby Lame跟紅遍全球的烏克蘭虎斑貓Stepan相見歡。圖／摘自IG
Khaby Lame跟紅遍全球的烏克蘭虎斑貓Stepan相見歡。圖／摘自IG

延伸閱讀

宛如「真人芭比」 艾兒芬妮穿粉紅冰晶禮服美翻坎城

亞尼克「芒果荔枝生乳捲」登場！人氣必吃9口味限時集體回歸

「一屍到底」法版坎城開幕 金獎導演刻意拍爛很困擾

墾丁人氣沙灘這幕讓人搖頭 髒臭「黑水溝」就在一旁

相關新聞

靜謐純粹生活步調 走進溫潤木色日系宅

初始根據成員需求進行平面計劃，內容包括玄關、客廳、餐、廚、三房、雙衛、架高休閒區等機能單元。

俄羅斯美女歌手Soa宋蕊安 飽覽奢華杜拜城的中東風情

來自俄羅斯的美女歌手Soa 宋蕊安先前和家人一起去杜拜十日遊。他們除了待在杜拜享受陽光沙灘的度假之旅外，還參觀盛大舉辦的2020杜拜世界博覽會，也去了阿布達比，更走訪世界級必訪的知名景點謝赫扎耶德大清真寺，這趟與家人同遊的旅程很輕鬆自在。

整理包／520告白日「4大超商限時優惠」一次看

每年5月20日因為諧音「我愛你」，被譽為是告白日、小情人節，4大超商紛紛祭出限時優惠，包括咖啡、餅乾、巧克力、霜淇淋等都...

地表最霸氣！蕾哈娜掀流行 孕婦露肚皮穿搭正當紅

近來歐美女星、超模帶起一波時尚孕婦穿搭熱潮，大方露出孕肚作為全身造型焦點，讓服裝順應隆起的肚皮去做其他裝飾搭配，更自然有...

居隔超商取貨有解 「全家」推0元包裹親友代領服務

因應國內疫情變化，為方便居家隔離中的民眾領取網購包裹，全家便利商店推出全新便民服務，即日起凡0元包裹取件，除本人親自持證...

7-ELEVEN「夏日大BINGO」冰品活動最低0元起

夏日體感溫度不斷飆升，為掌握宅家「凍感」商機，7-ELEVEN即日起至6月28日整合線上線下舉辦「夏日大BINGO」冰品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。