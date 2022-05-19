全台限量3萬份！萊爾富520開賣「唾液快篩」

疫情持續不斷延燒，昨天（5月18日）確診人數更飆破8萬，快篩試劑需求持續增高，而為了緩解戳鼻子的不適，日前政府單位核准唾液快篩使用，萊爾富宣布明天（5月20日）起將於全台近1,500家有藥商執照許可的門市，依各門市物流到貨時間，陸續開賣「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」單入，全台限量3萬份，每劑售價175元，每人限購5劑。

此外，5月20日象徵「520我愛你」，也是最浪漫的告白日，萊爾富即日起至5月31日針對會員推出大杯美式咖啡買30杯送25杯、大杯拿鐵買30杯送20杯活動，最多直接現省1,125元；5月31日前還有特大杯Hi Café風味咖啡系列飲品也只要59元嘗鮮價，包括特大杯Hi Café冰檸檬美式咖啡（售價75元）、特大杯Hi Café冰黃金柚香咖啡（售價75元）、特大杯Hi Café冰檸檬氣泡美式咖啡（售價80元）及冰黃金柚香氣泡美式咖啡（售價80元）。上百款人氣零食巧克力5月31日前也推出5折起優惠，指定巧克力第2件0元，像是售價49元的奧利奧原味夾心餅乾（香草）、奧利奧黑白巧克力夾心餅乾，以及售價39元的雀巢奇巧抹茶威化皆享買一送一優惠。 萊爾富推出特大杯Hi Café風味氣泡咖啡新品，原價75～80元，5月31日前嘗鮮價59元。圖／萊爾富提供 萊爾富上百款人氣零食巧克力5月31日前推出5折起優惠，指定巧克力第2件0元。圖／萊爾富提供 全台近1,500家有藥商執照許可的萊爾富門市，5月20日起陸續開賣唾液快篩，限量售完為止。圖／萊爾富提供 萊爾富5月20日起於全台近1,500家有藥證門市陸續開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」單入，每劑售價175元，每人限購5劑，全台限量3萬份。圖／萊爾富提供 迎接520告白日，萊爾富針對會員於5月31前推出大杯美式咖啡買30杯送25杯、大杯拿鐵買30杯送20杯優惠，最多現省1,125元。圖／萊爾富提供 萊爾富引進「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」單入，5月20日起陸續開賣，每劑售價175元，每人限購5劑，全台限量3萬份。圖／萊爾富提供