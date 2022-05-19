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比漾廣場「宜蘭有序」線上線下展 店取免運服務啟動
比漾廣場線上內容百貨店beyond beyond月份主題本月前往宜蘭，今日起推出宜蘭展，線上編輯台以「有序」為概念，觀察到宜蘭人對於生活、耕種農活皆有自己的次序，遵照當地風土的獨有時程，過著專屬於他們的日常。除了有線上文章、選書與私房景點推薦，5月19日至6月19日線下同步推出實體策展，也可透過全新推出的「店取免運」服務買到在地特色好物。
beyond beyond宜蘭展線上內容，包括介紹特色景點莢麵包、田中央選物店、嶼伴書間等，並專訪對於宜蘭土地擁有深厚情感的粮心聚落陳可為、返鄉發展的青年Youtuber山小日子，也請到藝術家姚玟分享在當地推廣長輩接觸藝術活動的過程，另與數間在地書店合作，舉辦線上選書推薦活動，透過各種不同角度傳達宜蘭主題，每篇文章末段還有受訪者推薦私房景點彩蛋。
三星四季青花瓷、手腳日常與森學苑多間宜蘭好物；三源行、小間書菜、粮心聚落等宜蘭在地好食以及團購伴手禮諾貝爾、奕順軒，透過「店取免運」服務，線上一鍵下單，線下比漾咖啡、選物櫃位取貨免運費。
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