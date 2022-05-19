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宛如「真人芭比」 艾兒芬妮穿粉紅冰晶禮服美翻坎城

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
艾兒芬妮選穿一襲Armani特別訂製的粉紅色禮服出席《捍衛戰士2》坎城首映會。圖／摘自IG
艾兒芬妮選穿一襲Armani特別訂製的粉紅色禮服出席《捍衛戰士2》坎城首映會。圖／摘自IG

正在進行中的坎城影展星光熠熠，今年由湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士2》也是重頭戲之一。在本片的坎城首映會上，女星艾兒芬妮也盛裝現身紅毯，向來就是時尚資優生的她這次以一身Armani訂製禮服亮相，華麗復古又夢幻，瞬間搶走不少焦點。

艾兒芬妮選穿一襲Armani特別訂製的粉紅色禮服，剪裁典雅大方，描繪出腰身曲線的同時，大魚尾傘狀裙襬也非常浪漫，也不會過度幼稚，布料上還有許多透明的珠串裝飾，呈現出清新脫俗的冰晶感。她的一頭金色波浪長髮也頗有古典好萊塢時代的女星風範，搭配小巧的鑽石蝴蝶結髮夾、愛心項鍊，可愛俏麗，被網友封為「真人芭比」。

而主演《捍衛戰士2》的珍妮佛康納莉，則是穿著LV的訂製金屬銀壓印緹花洋裝出席首映會，佩戴LV高級珠寶系列白金鑲鑽耳環、戒指，冷調的造型非常有個性。

艾兒芬妮選穿一襲Armani特別訂製的粉紅色禮服出席《捍衛戰士2》坎城首映會。圖／達志影像
艾兒芬妮選穿一襲Armani特別訂製的粉紅色禮服出席《捍衛戰士2》坎城首映會。圖／達志影像
艾兒芬妮選穿一襲Armani特別訂製的粉紅色禮服出席《捍衛戰士2》坎城首映會。圖／摘自IG
艾兒芬妮選穿一襲Armani特別訂製的粉紅色禮服出席《捍衛戰士2》坎城首映會。圖／摘自IG
珍妮佛康納莉穿著LV的訂製金屬銀壓印緹花洋裝出席《捍衛戰士2》坎城首映會。圖／LV提供
珍妮佛康納莉穿著LV的訂製金屬銀壓印緹花洋裝出席《捍衛戰士2》坎城首映會。圖／LV提供
艾兒芬妮選穿一襲Armani特別訂製的粉紅色禮服出席《捍衛戰士2》坎城首映會。圖／摘自IG
艾兒芬妮選穿一襲Armani特別訂製的粉紅色禮服出席《捍衛戰士2》坎城首映會。圖／摘自IG

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