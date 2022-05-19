宛如「真人芭比」 艾兒芬妮穿粉紅冰晶禮服美翻坎城

來自俄羅斯的美女歌手Soa 宋蕊安先前和家人一起去杜拜十日遊。他們除了待在杜拜享受陽光沙灘的度假之旅外，還參觀盛大舉辦的2020杜拜世界博覽會，也去了阿布達比，更走訪世界級必訪的知名景點謝赫扎耶德大清真寺，這趟與家人同遊的旅程很輕鬆自在。

2022-05-19 10:45