新光三越台南新天地運動區大改裝 14品牌出清特賣6折起

睽違7年，新光三越台南新天地5樓運動區改裝正式啟動，第一階段推出「14大運動潮品原櫃改裝出清特賣」，5月19日至6月13日眾多運動品牌下殺6折起，可趁機把運動裝備添購起來。

包含NIKE、adidas、SKECHERS、Under Armour、new balance、FILA、CONVERSE、VANS等，最低下殺6折起，其中NIKE服飾鞋款6折起；adidas 3件6.5折；SKECHERS出清6折起；Under Armour商品8.5折起。

戶外山系愛好者，Columbia、TRAVELER、HILLTOP也推出機能性服飾鞋款特價1,550元起，另有PONY、K-SWISS經典休閒鞋款740元起。新光三越App同步上架精選商品，如NIKE Air Max KOKO SANDAL涼鞋特價1,790元、adidas CLIMACOOL慢跑鞋特價2,712元，線上線下同步推出限量優惠。

另外，汐止遠雄廣場1樓、2樓也啟動改裝，即日起至5月29日推出「聯合特賣滿額贈」，匯集adidas、50%、Fitflop、roots kids、IVY HOUSE、Tiger Family等品牌，從運動服飾、廚房用品、童裝玩具到休閒鞋款上萬件商品最低下殺4折起。