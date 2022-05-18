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ROG電競筆電雙強亮相 旗艦機身藏隱形彩蛋 同步推6款潮流配件

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
ROG玩家共和國發表2款強悍電競筆電與6款潮流配件。圖／華碩提供
ROG玩家共和國發表2款強悍電競筆電與6款潮流配件。圖／華碩提供

電競筆電現在不只追求遊戲性能，外型更要吸睛酷炫，才能滿足遊戲玩家們想要與眾不同的表現心情。ROG玩家共和國發表2款電競筆電，包含史上最高性能、藏有隱形噴墨彩蛋的ROG Strix SCAR 17 SE，以及變形電競筆電家族新成員ROG Flow X16；同時，「ROG Slash電競潮品系列」亦推出嶄新6款配件，引領街頭潮流風格。

ROG Strix SCAR 17 SE展現了旗艦效能與潮流設計可以兼得的可能性，搭載最新Intel Core i9-12950HX處理器，NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti顯示卡，並採用升級的液態金屬散熱技術，確保長時間遊玩仍能輕鬆散熱。而最高64 GB 4800 MHz DDR5記憶體、PCIe 4.0儲存裝置支援RAID 0技術疾速載入，搭配MUX獨顯直連開關，還有FHD 360 Hz顯示器擁有的超速3ms螢幕反應時間，以及支援Dolby Vision與Adaptive-Sync，讓玩家可盡情沉浸在遊戲的樂趣以及華麗的影音效果中。

在外觀上，ROG Strix SCAR 17 SE外觀呈消光金屬質感，運用ROG獨創的隱形噴墨配方，讓上蓋在使用UV燈照射時，瞬間出現如密碼般、發光的藍綠ROG電馭文，帶來獨特的Cyberpunk美學，搭配原有的RGB酷炫燈效與可拆卸裝甲銘牌，展露玩家專屬電競潮流態度。

另外，隨著工作、學習的型態變得越來越多元有彈性，近年追求一機多用的風潮也持續發燒，這次ROG Flow X16就是一台螢幕可翻轉的電競筆電，重量僅2.1kg、厚度僅1.94cm，巧妙將16吋觸控螢幕配備於15吋機身中；擁有筆電、平板、影音、遊戲4大模式靈活應用，並支援遊戲搖桿，讓使用者在學習、工作與娛樂間恣意切換。

這次也同步推出了6款ROG Slash系列潮流時尚週邊配件，加入全新4種背包、2件帽款，承襲了風格大膽的紅紫色與電藍色設計，靈感來自程式編碼與Cyberpunk元素；採用高級防潑水材質，包款皆配備可調式肩帶、多個機能口袋/隔間，實用又潮，完美融入玩家日常。

同步亮相的還有6款潮流配件，包含4種背包、2件帽款，融入玩家日常。圖／華碩提供
同步亮相的還有6款潮流配件，包含4種背包、2件帽款，融入玩家日常。圖／華碩提供
ROG史上最高性能、藏有隱形噴墨彩蛋的ROG Strix SCAR 17 SE電競筆電，建議售價109,900元。圖／華碩提供
ROG史上最高性能、藏有隱形噴墨彩蛋的ROG Strix SCAR 17 SE電競筆電，建議售價109,900元。圖／華碩提供
變形電競筆電家族新成員ROG Flow X16，4種使用模式還支援遊戲搖桿，讓使用者在學習、工作與娛樂間恣意切換。圖／華碩提供
變形電競筆電家族新成員ROG Flow X16，4種使用模式還支援遊戲搖桿，讓使用者在學習、工作與娛樂間恣意切換。圖／華碩提供

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