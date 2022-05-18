亞尼克「芒果荔枝生乳捲」登場！9口味限時集體回歸

以生乳捲為主力的「亞尼克」，為慶祝生乳捲推出9週年，今夏以芒果、荔枝結合，推出「芒果荔枝生乳捲」，同時更將其他8款人氣口味生乳捲回歸上市，包括特黑巧克力生乳捲、鮮芋奶霜生乳捲、靜岡抹茶蕨餅生乳捲等口味，還可享買12件多送1條生乳捲的限時優惠。

亞尼克的生乳捲至今已有9年歷史，共累積銷售超過1,200萬條，並且有眾多口味變化。此次新推出的「芒果荔枝生乳捲」，乃是第121款生乳捲。柔軟的蛋糕捲中，包裹了芒果奶霜與北海道奶霜，再搭配吃得到果肉的荔枝果凍，增添舌尖上的清甜風味，每條525元，6月30日前YTM享499元優惠價。

包含芒果荔枝生乳捲在內，亞尼克本次共安排9款人氣生乳捲上市或回歸。不僅有經典的「原味生乳捲」，還有獲得台灣烘焙大賞肯定的「特黑巧克力生乳捲」、官網限定「茶拿鐵布丁生乳捲」，其他還有鮮芋奶霜生乳捲、嫩布丁生乳捲、厚巧克力生乳捲、靜岡抹茶蕨餅生乳捲，以及夏日限定的「新鮮芒果生乳捲」等口味。6月30日前至門市單筆消費滿3,300元，或至官網團購滿12件，再加送「冠軍原味生乳捲」1條（部份口味為門市限定）

針對喜愛芒果的民眾，亞尼克也推出「芒果荔枝派」，將荔枝果肉、荔枝凍搭配芒果慕斯、芒果百香果凍，堆疊出酸爽的夏日氣息，6吋820元，切片175元。同步登場的「仲夏鮮芒派」則是以新鮮切塊芒果保留酸甜滋味，再搭配上芒果鮮奶油、泡芙蛋糕，更添芒果果香，6吋890元，切片228元。