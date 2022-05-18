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亞尼克「芒果荔枝生乳捲」登場！9口味限時集體回歸

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
新推出的「芒果荔枝生乳捲」，每條525元。圖／亞尼克提供
新推出的「芒果荔枝生乳捲」，每條525元。圖／亞尼克提供

以生乳捲為主力的「亞尼克」，為慶祝生乳捲推出9週年，今夏以芒果荔枝結合，推出「芒果荔枝生乳捲」，同時更將其他8款人氣口味生乳捲回歸上市，包括特黑巧克力生乳捲、鮮芋奶霜生乳捲、靜岡抹茶蕨餅生乳捲等口味，還可享買12件多送1條生乳捲的限時優惠。

亞尼克的生乳捲至今已有9年歷史，共累積銷售超過1,200萬條，並且有眾多口味變化。此次新推出的「芒果荔枝生乳捲」，乃是第121款生乳捲。柔軟的蛋糕捲中，包裹了芒果奶霜與北海道奶霜，再搭配吃得到果肉的荔枝果凍，增添舌尖上的清甜風味，每條525元，6月30日前YTM享499元優惠價。

包含芒果荔枝生乳捲在內，亞尼克本次共安排9款人氣生乳捲上市或回歸。不僅有經典的「原味生乳捲」，還有獲得台灣烘焙大賞肯定的「特黑巧克力生乳捲」、官網限定「茶拿鐵布丁生乳捲」，其他還有鮮芋奶霜生乳捲、嫩布丁生乳捲、厚巧克力生乳捲、靜岡抹茶蕨餅生乳捲，以及夏日限定的「新鮮芒果生乳捲」等口味。6月30日前至門市單筆消費滿3,300元，或至官網團購滿12件，再加送「冠軍原味生乳捲」1條（部份口味為門市限定）

針對喜愛芒果的民眾，亞尼克也推出「芒果荔枝派」，將荔枝果肉、荔枝凍搭配芒果慕斯、芒果百香果凍，堆疊出酸爽的夏日氣息，6吋820元，切片175元。同步登場的「仲夏鮮芒派」則是以新鮮切塊芒果保留酸甜滋味，再搭配上芒果鮮奶油、泡芙蛋糕，更添芒果果香，6吋890元，切片228元。

為慶祝9週年，即日起至6月6日參與粉絲團活動，就有機會獲得亞尼克商品及驚喜廂1份，價值3,000元。除此之外，亞尼克也於北捷YTM機台推出限定口味「紅豆牛奶生乳捲」，每條465元。並分別將於5月20日於南港展覽館、南港站及5月27日在古亭、公館捷運站下午16點舉行限時試吃活動，現場購買還可享優惠價439元。

新鮮芒果生乳捲，每條565元。圖／亞尼克提供
新鮮芒果生乳捲，每條565元。圖／亞尼克提供
靜岡抹茶蕨餅生乳捲，每條465元。圖／亞尼克提供
靜岡抹茶蕨餅生乳捲，每條465元。圖／亞尼克提供
仲夏鮮芒派，6吋890元。圖／亞尼克提供
仲夏鮮芒派，6吋890元。圖／亞尼克提供
芒果荔枝派，6吋820元。圖／亞尼克提供
芒果荔枝派，6吋820元。圖／亞尼克提供

芒果 荔枝 巧克力

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