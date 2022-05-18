欣欣牌×胡同 「A5和牛煎餃、燒肉水餃」在家輕鬆上桌

藝人鍾欣怡自去年9月投身食品電商市場，創立「欣欣牌」，主打多樣化的冷凍調理包。此次欣欣牌攜手「胡同燒肉」，聯名開發「A5和牛煎餃」、「燒肉水餃」等新品，還有「洋蔥皇后醬」同步登場。為慶祝新品登場，即日起至6月6日期間，還有聯名豪華組方案，現享組合優惠。

為了復刻記憶中家的味道，鍾欣怡創立「欣欣牌」，並於2021年9月開站，目前提供將近30款冷凍商品包，包含經典屋台煎餃、老火燉菇雞湯麵、法式清燉牛肉麵、淮山百合花膠雞湯等商品，只要簡單加熱就能在家享用美味。至於「胡同燒肉」以細緻清修的牛肉為招牌，獲得許多燒肉愛好者的喜愛。過去胡同也曾與屋頂上的貓、星宇航空、VOLVO汽車等不同品牌跨界聯名，創造不同的可能性。

此次欣欣牌與胡同燒肉聯名推出的「A5和牛煎餃」，使用集團所使用的日本和牛邊角肉提煉而成的和牛油，再加上欣欣牌招牌的經典屋台煎餃，全新開發而成，為牛、豬、香菇混合而成的內餡，帶來和牛油脂的清甜香氣，每包24入。「燒肉水餃」則是使用豬後腿肉作為內餡料，再以特調比例加入胡同燒肉醬、四季豆，滋味鮮甜又帶有四季豆的爽脆，每包24入。至於「洋蔥皇后醬」以洋蔥作為基礎，鹹香中帶有天然甜度，不僅適合聯名款的煎餃、水餃，也十分適合作為涼拌冷麵的醬料。

此次聯名款A5和牛煎餃、燒肉水餃不提供單賣服務，洋蔥皇后醬每罐為288元。主打的「聯名豪華組」內含A5和牛煎餃、燒肉水餃各1包、洋蔥皇后醬2罐，原價1,412元，組合價1,280元。「聯名豬醬組」，內含燒肉水餃、洋蔥皇后醬各1，原價686元，組合價628元。「聯名牛醬組」有A5和牛煎餃、洋蔥皇后醬各1，原價726元，組合價668元。