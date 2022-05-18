太羨慕！37歲李多熙擁有超V臉 保養首重清潔、速效

因為主持「單身即地獄」而人氣直線上升的韓星李多熙，雖然已經37歲，但仍有著緊實的臉蛋，還有著V臉，讓許多人都好羨慕，到底如何保養的呢？李多熙就表示，自己很重視清潔，另外也很喜歡「速效保養」的概念，也就是不用使用過多的保養品，而是使用真正有用的保養品，都能養出好膚質。

李多熙就曾表示，因為化妝時間久，會容易堵塞毛孔，因此會特別使用深層清潔的商品，也在意臉型輪廓與緊實管理，近期因為接下保養品牌MIRAE未來美的代言，接觸到速效保養，讓她親自使用後，直呼「商品快速又有效，為我省去很多保養時間」。

MIRAE未來美新推出的超級A醇繃繃系列，推出精華、面膜、潔顏乳，能夠漸進式改善肌膚狀況，且保養不需要過多程序。品牌提到，很多人會用A酸來治療痘痘，而A醇也是維生素A衍生物。只是過往使用A醇時，能夠有效煥膚，卻也會讓肌膚脫皮紅癢，但MIRAE未來美研發A醇，降低刺激性。

其中超級A醇繃繃精華中，含有超級A醇、韓國專利提拉胜肽、高純度積雪草苷，有獨特技術提升A醇的穩定性及功效，並透過提拉胜肽，讓肌膚整體更有支撐性；另也推出繃繃面膜，特別採用創新V型緊膚膜，臉頰兩側採用V型提拉帶設計，可以包覆各種臉型。