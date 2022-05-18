安德魯加菲、張震撞衫更撞pose 紫色西裝搭出瀟灑帥氣
今年VALENTINO男裝推出了許多鮮明飽和色的服裝單品，其中一件深紫色西裝更是出鏡率極高的主打款式，包括美國男星安德魯加菲（Andrew Garfield）、金馬影帝張震都接連穿過，撞衫撞出不同帥氣風格。
安德魯加菲日前出席獨立精神獎時，用VALENTINO春夏深紫色西裝搭配粉紫色襯衫、咖啡色西裝褲，上身的不同紫色組合在一起營造出簡單的漸層美感，咖啡色褲裝則注入了低調沉穩氣息，敞開的衣領也頗為瀟灑。張震則是以同一件西裝外套內搭湖水綠襯衫登上時尚雜誌《LEON》，並將襯衫袖口反摺，讓整體色塊感更搶眼。兩人還被捕捉到類似的拍照姿勢，撞衫撞得更有趣。
除了這件深紫色西裝外套之外，范少勳也示範了同系列中的綠色襯衫，帶點光澤感的飽和色調，再內搭一件香檳色的襯衫，大玩色彩遊戲之餘也展現出俐落簡約的優雅姿態，讓男裝多了更多變化與搭配創意。
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