收藏八零年代黃金歲月 「明信片筆記書」讀寫光陰故事

「以懷舊為名，讀寫光陰的故事」，報時光全新推出「戀戀八零．明信片筆記書」，不同於過往報紙廣告圖像，這次以懷舊老照片為主題，明信片+筆記本雙結合巧思，重現值得回味的珍貴舊時光，為日常書寫增添更多閱讀趣味！

「戀戀八零．明信片筆記書」收錄80至90年代初為主的12張經典老照片，明信片採凝雪映畫紙張印刷，可單獨撕下使用不影響書本結構，並打造專屬QRcode連結線上主題專文，創作屬於你的雲端故事書！不僅可飽覽更多珍貴老照及時事新聞，也進一步了解在地歷史文化，不論是自用收藏或是作為祝福賀卡，都能讓收到的親友感受到時光相伴的溫暖！

為提升筆記書使用便利性，特別製作近B6大小最佳尺寸，採裱布硬精裝及貼心彈性束繩，隨身攜帶不佔空間也不怕損壞邊角；封面主色為沉穩大方的深藍調，搭配復古燙金八角窗圖像，象徵自由穿越時光之窗，探索昔日美好，輕輕觸摸更帶有特殊打凹設計，呈現豐富層次質感；內頁採傳統橫線設計，可180度攤平，讓書寫回歸最單純的美好。

「戀戀八零．明信片筆記書」即日起於《時光商號》正式預購，享限時早鳥優惠，購買即可享有獨家贈禮！邀請您在一窗光燦中，共話美好年代！