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收藏八零年代黃金歲月 「明信片筆記書」讀寫光陰故事

聯合新聞網／ 台北訊
結合明信片+筆記頁雙實用功能，編輯精選12張共感懷舊生活記憶，皆挑選自聯合報千萬新聞圖片資料庫中，張張照片都能召喚熟悉的美好時光。圖／聯合線上
結合明信片+筆記頁雙實用功能，編輯精選12張共感懷舊生活記憶，皆挑選自聯合報千萬新聞圖片資料庫中，張張照片都能召喚熟悉的美好時光。圖／聯合線上

「以懷舊為名，讀寫光陰的故事」，報時光全新推出「戀戀八零．明信片筆記書」，不同於過往報紙廣告圖像，這次以懷舊老照片為主題，明信片+筆記本雙結合巧思，重現值得回味的珍貴舊時光，為日常書寫增添更多閱讀趣味！

「戀戀八零．明信片筆記書」收錄80至90年代初為主的12張經典老照片，明信片採凝雪映畫紙張印刷，可單獨撕下使用不影響書本結構，並打造專屬QRcode連結線上主題專文，創作屬於你的雲端故事書！不僅可飽覽更多珍貴老照及時事新聞，也進一步了解在地歷史文化，不論是自用收藏或是作為祝福賀卡，都能讓收到的親友感受到時光相伴的溫暖！

為提升筆記書使用便利性，特別製作近B6大小最佳尺寸，採裱布硬精裝及貼心彈性束繩，隨身攜帶不佔空間也不怕損壞邊角；封面主色為沉穩大方的深藍調，搭配復古燙金八角窗圖像，象徵自由穿越時光之窗，探索昔日美好，輕輕觸摸更帶有特殊打凹設計，呈現豐富層次質感；內頁採傳統橫線設計，可180度攤平，讓書寫回歸最單純的美好。

「戀戀八零．明信片筆記書」即日起於《時光商號》正式預購，享限時早鳥優惠，購買即可享有獨家贈禮！邀請您在一窗光燦中，共話美好年代！

時光商號：https://bmai.cc/4733fe

報時光FB：https://www.facebook.com/UDNtime

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報時光官方Line：https://lin.ee/DsLGyfo

以精裝書籍設計概念，配上專屬書腰，以質感裱布精裝，展現時間洗鍊的優雅氣質。圖／聯合線上
以精裝書籍設計概念，配上專屬書腰，以質感裱布精裝，展現時間洗鍊的優雅氣質。圖／聯合線上
以傳統八角窗老建築元素轉化，賦予自由穿梭時空的想像趣味，細選復古感十足的古銅金燙印與打凹細膩工法，豐富質感層次。圖／聯合線上
以傳統八角窗老建築元素轉化，賦予自由穿梭時空的想像趣味，細選復古感十足的古銅金燙印與打凹細膩工法，豐富質感層次。圖／聯合線上
以八角窗景疊放作為數字8的意象表達，也是莫比烏斯環無限循環意義，象徵不可逆的時光仍可以不同形式讓回憶永存不忘，燙銀工法呈現閃亮的美好印記。圖／聯合線上
以八角窗景疊放作為數字8的意象表達，也是莫比烏斯環無限循環意義，象徵不可逆的時光仍可以不同形式讓回憶永存不忘，燙銀工法呈現閃亮的美好印記。圖／聯合線上
內頁橫線設計與紙材便於書寫，專屬書籤緞帶方便標記，彈性束繩設計保護筆記本內頁不鬆散。圖／聯合線上
內頁橫線設計與紙材便於書寫，專屬書籤緞帶方便標記，彈性束繩設計保護筆記本內頁不鬆散。圖／聯合線上
圖／聯合線上
圖／聯合線上
每張明信片背面皆有照片出處與拍攝年份資訊，並透過QRcode設計，連結報時光官網專屬#戀戀80主題專區，增加收藏與互動趣味。圖／聯合線上
每張明信片背面皆有照片出處與拍攝年份資訊，並透過QRcode設計，連結報時光官網專屬#戀戀80主題專區，增加收藏與互動趣味。圖／聯合線上

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