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東西男神拼演技！積家Polaris影片 金宇彬PK康柏拜區

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
金宇彬與康柏拜區（Benedict Cumberbatch）兩人不約而同拍攝了一只同為「In Perpetual Motion」的短片，為品牌全新的萬年曆腕表，氣質代言。圖 / 積家提供（合成圖）
金宇彬與康柏拜區（Benedict Cumberbatch）兩人不約而同拍攝了一只同為「In Perpetual Motion」的短片，為品牌全新的萬年曆腕表，氣質代言。圖 / 積家提供（合成圖）

能讓東、西方兩大「男神」為同一產品站台、拍攝影片，這樣的精品似乎格外值得認識。身為瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）品牌好友的韓國男神金宇彬、演出電影《奇異博士2》正上檔的康柏拜區（Benedict Cumberbatch），兩人不約而同拍攝了一只同為「In Perpetual Motion」的短片，為品牌全新的萬年曆腕表，氣質代言。

金宇彬去年六月時成為積家品牌代言人，而康柏拜區則已成為品牌好友多年，即便出席坎城各國影展的時候，也常見康柏拜區戴上積家的不同表款。兩只各不到一分鐘的短影片中，康柏拜區以第一人稱口白聚焦在時間與三種自然環境包含湖泊、森林和天空間的連結；而金宇彬則以韓語發音，帶出對於時間的想法：永恆的周期和對時間感知的不斷變化，一如大自然的規律，而兩人在短影片中，同樣配戴上了Polaris系列萬年曆腕表。

表款使用了積家自製的全新868AA型自動上鏈機械機芯，並具備典的北半球月相顯示與逆跳南半球月相顯示；所謂的萬年曆是指一年十二個月的大小月份都能可自動辨識，同時每四年一次的閏月也能精確切換、無需人手調校。42毫米表殼採用精鋼或玫瑰金材質打造，配備全新快速更換比帶系統，精鋼款訂價99萬5,000元，玫瑰金款則為146萬元。兩只影片都已在積家youtube頻道上線公佈，可在品牌官方頻道中搜尋關鍵字：In Perpetual Motion，便可欣賞。

積家Polaris系列萬年曆腕表精鋼款，99萬5,000元。圖 / 積家提供
積家Polaris系列萬年曆腕表精鋼款，99萬5,000元。圖 / 積家提供
金宇彬去年六月時成為積家品牌代言人，本次則配戴上Polaris萬年曆腕表，展現韓國男神氣質。圖 / 積家提供
金宇彬去年六月時成為積家品牌代言人，本次則配戴上Polaris萬年曆腕表，展現韓國男神氣質。圖 / 積家提供
時間的韻律之美也跟大自然一般，周而復始、生生不息。圖 / 積家提供
時間的韻律之美也跟大自然一般，周而復始、生生不息。圖 / 積家提供
圖 / 積家提供
圖 / 積家提供

品牌 腕表

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