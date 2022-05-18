東西男神拼演技！積家Polaris影片 金宇彬PK康柏拜區

能讓東、西方兩大「男神」為同一產品站台、拍攝影片，這樣的精品似乎格外值得認識。身為瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）品牌好友的韓國男神金宇彬、演出電影《奇異博士2》正上檔的康柏拜區（Benedict Cumberbatch），兩人不約而同拍攝了一只同為「In Perpetual Motion」的短片，為品牌全新的萬年曆腕表，氣質代言。

金宇彬去年六月時成為積家品牌代言人，而康柏拜區則已成為品牌好友多年，即便出席坎城各國影展的時候，也常見康柏拜區戴上積家的不同表款。兩只各不到一分鐘的短影片中，康柏拜區以第一人稱口白聚焦在時間與三種自然環境包含湖泊、森林和天空間的連結；而金宇彬則以韓語發音，帶出對於時間的想法：永恆的周期和對時間感知的不斷變化，一如大自然的規律，而兩人在短影片中，同樣配戴上了Polaris系列萬年曆腕表。