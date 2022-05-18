快訊

捨命救人的鄭達志醫師：追悼美國南加州教堂槍擊案

北投退伍女軍人中威力彩頭獎 兌獎後最想做這件事

國民黨徵召張善政選桃園 羅智強發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新光三越skm eats滿周年 連28天外送免運、美食買A送B

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
從App下單、餐點製作到外送，新光三越是百貨唯一自有專屬車隊的「skm eats美食外送服務」。圖／新光三越提供
從App下單、餐點製作到外送，新光三越是百貨唯一自有專屬車隊的「skm eats美食外送服務」。圖／新光三越提供

百貨餐飲美食強攻外帶外送，新光三越打造從App下單、餐點製作到百貨唯一自有專屬車隊的「skm eats美食外送服務」，推出至今滿1周年，即日起為期一個月skm eats推出多波周年慶回饋活動，首波5月19日至6月15日skm eats美食外送不限金額免運費；5月19日至6月1日skm eats外送外帶同享買A送B專屬優惠，包括外送外帶餐點6折起再享買A送B、外帶自取套餐4.9折起再享買A送B等多重回饋。

skm eats目前平台上有超過250個餐飲品牌、平均每月約超過20萬筆會員使用，新光三越指出，近期透過skm eats外帶外送、透過電話或熟客系統預訂再來安心快取Bar取餐等，餐飲外帶外送使用人數超過2成的成長。

慶祝skm eats滿周年，5月19日起skm eats外送外帶全台將推出超過百項買A送B專屬餐點優惠，獨家推薦包括下殺6.3折漾紅花鐵板燒紐西蘭PS級菲力牛排單人套餐，再加贈價值255元的鮮剝蝦仁；8.3折買5組再送1組的MAiSEN邁泉豬排腰內豬排三明治；福里安花神精選套餐推出8.4折專屬優惠再加贈價值260元的蘋果派；用8.4折優惠價可品嚐的一風堂特製白丸拉麵下單再贈自煎餃一份等。新光三越全台各分店亦加碼推出skm eats外帶自取獨享優惠。新光三越skm eats持續網羅多家美食餐飲加入外送外帶行列，包括首度進駐台中中港店的頂級鍋物麻辣45未來也將加入。

環球購物中心集結超過500款各式便當外帶優惠價6折起，環球Online也推出「端午飄香專區」即日起至5月25日開始預購，今年受到疫情及物價通膨影響，環球Online推出低門檻、高折扣，優惠7折起、單筆滿999元限量領券現折100元，可選擇「美食到店取」線上下單、分店快取，或是滿699元享宅配免運費。近期「美食到店取」業績快速成長超過3倍，其中粽子預購有超過8成皆使用到店取服務，跨品牌專區一次領便利快速。

台北信義新天地MAiSEN邁泉豬排腰內豬排三明治（3入）五組原價540元，特價450元，買即贈腰內豬排三明治（3入）一組。圖／新光三越提供
台北信義新天地MAiSEN邁泉豬排腰內豬排三明治（3入）五組原價540元，特價450元，買即贈腰內豬排三明治（3入）一組。圖／新光三越提供
台北信義新天地PAPPARICH海鮮炒粿原價515元，特價425元，買即贈金爸爸白咖啡。圖／新光三越提供
台北信義新天地PAPPARICH海鮮炒粿原價515元，特價425元，買即贈金爸爸白咖啡。圖／新光三越提供
skm eats美食外送服務推出至今滿周年，即日起為期一個月推出多波回饋活動。圖／新光三越提供
skm eats美食外送服務推出至今滿周年，即日起為期一個月推出多波回饋活動。圖／新光三越提供
台北信義新天地、台中中港店福里安花神精選套餐原價1,640元，特價1,380元，買即贈蘋果派一顆。圖／新光三越提供
台北信義新天地、台中中港店福里安花神精選套餐原價1,640元，特價1,380元，買即贈蘋果派一顆。圖／新光三越提供
環球Online「端午飄香專區」即日起至5月25日開始預購，優惠7折起、單筆滿999元限量領券現折100元，可選擇「美食到店取」線上下單、分店快取，或是滿699元享宅配免運費。圖／環球購物中心提供
環球Online「端午飄香專區」即日起至5月25日開始預購，優惠7折起、單筆滿999元限量領券現折100元，可選擇「美食到店取」線上下單、分店快取，或是滿699元享宅配免運費。圖／環球購物中心提供

外送 套餐

延伸閱讀

Uber推新服務 可讓使用者在旅行時使用車輛、預訂大型巴士等

大學生打工第一天外送就遇劫 遭小貨車輾亡畫面曝光

他傻眼外送餐點掛門把 網叫屈：不然要放哪？

台灣人「好可怕」！機場人員、小黃運將元氣滿滿 作家返台忍不住給小費

相關新聞

momo購物網「網購泡麵熱銷榜」出爐 TOP 3超級經典

泡麵是台灣國民美食，更是人人必囤的居家即食良伴，根據momo購物網觀察，速食麵買氣持續熱絡，「泡麵」與「乾拌麵」等需求大...

2022年iF設計獎結果公佈 台灣金質獎作品精彩分享

iF Design在柏林舉辦了今年的第一場大型線下活動：2022年iF設計獎決選，共有來自23個國家/地區的75位評委參與。

新光三越skm eats滿周年連28天外送免運、美食買A送B

百貨餐飲美食強攻外帶外送，新光三越打造從App下單、餐點製作到百貨唯一自有專屬車隊的「skm eats美食外送服務」，推...

燦坤買iPhone 13新機3萬有找 空調8折起 LG電子衣櫥現折1.6萬

疫情尚未有減緩趨勢，燦坤即日起至5月31日再推「安疫選物節」，首推「三星超級品牌慶」全館3折起，最高再送限量999元現折...

為六月新娘超前部署！為愛而生的梵克雅寶獻浪漫珠寶

「520 我愛你」及六月初夏的婚季即將到來，因愛情而誕生的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），特別拍攝一系...

開啟你的奇幻旅程 有.設計IP授權商品旗艦館開館囉！

重磅消息！致力於支持設計的購物平台「有.設計uDesign」要開IP授權商品旗艦館囉！這次與u.Point有點市攜手合作，以原創圖文作家─貓小姐Ms.Cat一同開啟你的奇幻旅程作為活動的視覺設計，與貓貓們一同開啟IP的奇幻之旅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。