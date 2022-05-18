新光三越skm eats滿周年 連28天外送免運、美食買A送B
百貨餐飲美食強攻外帶外送，新光三越打造從App下單、餐點製作到百貨唯一自有專屬車隊的「skm eats美食外送服務」，推出至今滿1周年，即日起為期一個月skm eats推出多波周年慶回饋活動，首波5月19日至6月15日skm eats美食外送不限金額免運費；5月19日至6月1日skm eats外送外帶同享買A送B專屬優惠，包括外送外帶餐點6折起再享買A送B、外帶自取套餐4.9折起再享買A送B等多重回饋。
skm eats目前平台上有超過250個餐飲品牌、平均每月約超過20萬筆會員使用，新光三越指出，近期透過skm eats外帶外送、透過電話或熟客系統預訂再來安心快取Bar取餐等，餐飲外帶外送使用人數超過2成的成長。
慶祝skm eats滿周年，5月19日起skm eats外送外帶全台將推出超過百項買A送B專屬餐點優惠，獨家推薦包括下殺6.3折漾紅花鐵板燒紐西蘭PS級菲力牛排單人套餐，再加贈價值255元的鮮剝蝦仁；8.3折買5組再送1組的MAiSEN邁泉豬排腰內豬排三明治；福里安花神精選套餐推出8.4折專屬優惠再加贈價值260元的蘋果派；用8.4折優惠價可品嚐的一風堂特製白丸拉麵下單再贈自煎餃一份等。新光三越全台各分店亦加碼推出skm eats外帶自取獨享優惠。新光三越skm eats持續網羅多家美食餐飲加入外送外帶行列，包括首度進駐台中中港店的頂級鍋物麻辣45未來也將加入。
環球購物中心集結超過500款各式便當外帶優惠價6折起，環球Online也推出「端午飄香專區」即日起至5月25日開始預購，今年受到疫情及物價通膨影響，環球Online推出低門檻、高折扣，優惠7折起、單筆滿999元限量領券現折100元，可選擇「美食到店取」線上下單、分店快取，或是滿699元享宅配免運費。近期「美食到店取」業績快速成長超過3倍，其中粽子預購有超過8成皆使用到店取服務，跨品牌專區一次領便利快速。
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