燦坤買iPhone 13新機3萬有找 空調8折起 LG電子衣櫥現折1.6萬

疫情尚未有減緩趨勢，燦坤即日起至5月31日再推「安疫選物節」，首推「三星超級品牌慶」全館3折起，最高再送限量999元現折券；iPhone 13破盤下殺，不用3萬就能把指定iPhone 13 512GB新機帶回家，買iPhone 13、iPhone 13 Pro全系列手機，滿額並刷指定卡，再送限量現折券799元。迎接炎炎夏日，指定空調8折起再享7重優惠，刷指定卡並分期，再送限量現折券1,099元，門市現場詢價還有機會獲得驚喜折扣。而為了守護民眾健康，燦坤也推出「燦坤速速go」，顧客只要線上預訂，即可依約定時間至指定門市「免下車快速取貨」；即日起至5月31日，首購新用戶也可以透過foodpanda專屬外送優惠碼「燦坤首購」，輸入享5折優惠，最高折200元。

畢業季、居家防疫多重採購需求下，燦坤「安疫選物節」特別主打手機、空調、防疫家電優惠。其中「三星超級品牌慶」全館指定商品3折起！指定商品舊換新，手機最高現折15,000元，買三星Galaxy S22 Ultra，加碼再送原廠好禮及4,000元還元金，贈品總市價高達12,140元；指定商品刷指定卡，滿額並分期，再送限量現折券999元。

凡買指定冰箱，最高送三星Galaxy S22；買指定商品，再送瑞仕鑽石鍋具3件組等獨家豪禮；燦坤獨家再加碼，消費滿5,000元即可參加抽獎，最高有機會把價值34,900元的65型4K電視抱回家。另外，三星Neo QLED 8K量子電視新品上市，5月底前買指定機種限量加碼送The Frame美學電視；即日起至6月30日，買指定電視線上登錄或回函，最高享Galaxy S22旗艦手機。

而持續熱賣的iPhone 13系列也推出最強促銷，iPhone 13 512GB指定新機限量下殺，原價36,400元，來燦坤買只要29,999元，現省6,401元。買指定iPad mini 64GB還可享5%優惠。