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為六月新娘超前部署！為愛而生的梵克雅寶獻浪漫珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴Menuet單顆鑽石戒指與Cadenas腕表。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Menuet單顆鑽石戒指與Cadenas腕表。圖／梵克雅寶提供

「520 我愛你」及六月初夏的婚季即將到來，因愛情而誕生的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），特別拍攝一系列讚頌愛情的形象照，以結婚戒指、單顆寶石戒指、成套珠寶和對表，為即將到來的浪漫季節獻上深刻的祝福。

璀璨的鑽石被公認為最能代表幸福盟約的信物。梵克雅寶提供不同設計的單鑽戒環，精選優質主鑽，單顆鑽石的淨度達IF至VVS2級別、色澤達D或E級;結婚戒指的色澤達D、E或 F級，讓每件作品綻放璀璨光芒。而選擇以珍貴彩色寶石銘誌愛情的情侶，Romance solitaire及Jasmin單顆寶石戒指彰顯梵克雅寶專家精選的藍寶石、紅寶石及祖母綠，靈感源自象徵愛與美的茉莉花，讓人想起滿載詩意的大自然。

成雙成對的訂婚與結婚戒指套裝，設計雋永、典雅舒適，其中部分Romance、Couture、Perlée及Estelle款式有對戒形式設計，亦可隨意搭配，為獨一無二的愛情故事留下永恆的紀念。

Bonheur單顆鑽石戒指，鑲嵌0.30克拉的EVVS2級鑽石，約12萬5,000元起。圖／梵克雅寶提供
Bonheur單顆鑽石戒指，鑲嵌0.30克拉的EVVS2級鑽石，約12萬5,000元起。圖／梵克雅寶提供
因愛情而誕生的梵克雅寶，以珍貴珠寶迎接浪漫婚季的到來。圖／梵克雅寶提供
因愛情而誕生的梵克雅寶，以珍貴珠寶迎接浪漫婚季的到來。圖／梵克雅寶提供
Menuet 單顆鑽石戒指，鉑金鑲嵌4.03克拉的DVVS2級鑽石，約1,120萬元。圖／梵克雅寶提供
Menuet 單顆鑽石戒指，鉑金鑲嵌4.03克拉的DVVS2級鑽石，約1,120萬元。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Pierre Arpels Heure d'Ici & Heure d'Ailleurs腕表、Toujours Signature Etoiles婚戒及Perlée sweet clovers手鐲超小型款。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Pierre Arpels Heure d'Ici & Heure d'Ailleurs腕表、Toujours Signature Etoiles婚戒及Perlée sweet clovers手鐲超小型款。圖／梵克雅寶提供
JASMIN SOLITAIRE紅寶石與鑽石戒指，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
JASMIN SOLITAIRE紅寶石與鑽石戒指，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Tendrement戒指、Bonheur單顆鑽石戒指、Romance婚戒、Perlée鑽石吊墜及 Midnight Planétarium腕表。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Tendrement戒指、Bonheur單顆鑽石戒指、Romance婚戒、Perlée鑽石吊墜及 Midnight Planétarium腕表。圖／梵克雅寶提供
Icone單顆鑽石戒指，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Icone單顆鑽石戒指，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Romance solitaire 戒指，鉑金中央鑲嵌枕形切割祖母綠重約2.13克拉、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Romance solitaire 戒指，鉑金中央鑲嵌枕形切割祖母綠重約2.13克拉、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Toujours Signature Etoiles婚戒3毫米玫瑰金鑲嵌鑽石，約51,500元。圖／梵克雅寶提供
Toujours Signature Etoiles婚戒3毫米玫瑰金鑲嵌鑽石，約51,500元。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Palmyre手鍊及耳環。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Palmyre手鍊及耳環。圖／梵克雅寶提供
Tendrement Signature結婚戒指，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Tendrement Signature結婚戒指，價格店洽。圖／梵克雅寶提供

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