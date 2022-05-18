為六月新娘超前部署！為愛而生的梵克雅寶獻浪漫珠寶

「520 我愛你」及六月初夏的婚季即將到來，因愛情而誕生的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），特別拍攝一系列讚頌愛情的形象照，以結婚戒指、單顆寶石戒指、成套珠寶和對表，為即將到來的浪漫季節獻上深刻的祝福。

璀璨的鑽石被公認為最能代表幸福盟約的信物。梵克雅寶提供不同設計的單鑽戒環，精選優質主鑽，單顆鑽石的淨度達IF至VVS2級別、色澤達D或E級;結婚戒指的色澤達D、E或 F級，讓每件作品綻放璀璨光芒。而選擇以珍貴彩色寶石銘誌愛情的情侶，Romance solitaire及Jasmin單顆寶石戒指彰顯梵克雅寶專家精選的藍寶石、紅寶石及祖母綠，靈感源自象徵愛與美的茉莉花，讓人想起滿載詩意的大自然。