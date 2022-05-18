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史上最久在位70年英女王 成寶格麗祖母綠冠冕靈感女神

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Jubilee Emerald Garden頂級珠寶皇冠，可轉換為項鍊配戴。圖／寶格麗提供
Jubilee Emerald Garden頂級珠寶皇冠，可轉換為項鍊配戴。圖／寶格麗提供

今年是96歲的英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）登基70周年的「白金禧年」，自1952年繼位迄今，是英國史上首位第一個在位超過70年、也是在位時間最長的君主。

寶格麗（BVLGARI）頂級珠寶創意總監Lucia Silvestri，以這位擁有世界上最大鑽石的君主為靈感，設計出一套絕無僅有、成套的頂級珠寶皇冠與珠寶腕表，「我的靈感來自這位堅強而偉大的女性楷模與皇室大家長，她象徵了我們這個時代，也以她熱愛祖母綠的審美風格激發了我們的創造力，因此設計出以雕琢的祖母綠為焦點的新作，也展現寶格麗在工藝和創意上的精湛構思與技法。」在寶格麗的歷史上，許多皇室成員都是品牌的愛好者甚至創作靈感，如葛麗絲凱麗（Grace Kelly）、西班牙王后萊蒂西亞（Letizia）和約旦王后拉尼婭（Rania）等。

Jubilee Emerald Garden頂級珠寶皇冠可轉換為項鍊配戴，由寶格麗珠寶工坊領銜的大師級工匠率領5人團隊，耗費超過1500個小時所打造。其中更有兩位工匠專責從事寶石的手工鑲嵌，視線的焦點落在獨特雕花的63.44克拉尚比亞祖母綠上，悠然盛開的蓮花圖騰，是純淨與生命力的象徵。

與之搭配成套的Divas’ Dream頂級珠寶腕表，共鑲嵌8顆總重約18.4克拉的尚比亞祖母綠，由五位工匠耗時1000小時精心製作，設計彰顯祖母綠最迷人的「花園現象」，體現天然寶石之美。這套作品也預告了祖母綠將在寶格麗即將推出的全新頂級珠寶系列佔據一席之地。

Jubilee Emerald Garden頂級珠寶皇冠的63.44克拉尚比亞祖母綠雕刻蓮花圖騰。圖／寶格麗提供
Jubilee Emerald Garden頂級珠寶皇冠的63.44克拉尚比亞祖母綠雕刻蓮花圖騰。圖／寶格麗提供
BVLGARI Jubilee Emerald Garden頂級珠寶皇冠設計草圖。圖／寶格麗提供
BVLGARI Jubilee Emerald Garden頂級珠寶皇冠設計草圖。圖／寶格麗提供
Divas’ Dream頂級珠寶腕表共鑲嵌8顆總重約18.4克拉的尚比亞祖母綠。圖／寶格麗提供
Divas’ Dream頂級珠寶腕表共鑲嵌8顆總重約18.4克拉的尚比亞祖母綠。圖／寶格麗提供
BVLGARI Jubilee Emerald Garden頂級珠寶皇冠設計草圖，可轉換為項鍊配戴。圖／寶格麗提供
BVLGARI Jubilee Emerald Garden頂級珠寶皇冠設計草圖，可轉換為項鍊配戴。圖／寶格麗提供
BVLGARI Jubilee Emerald Garden 頂級珠寶皇冠可轉換做項鍊配戴，鉑金鑲嵌縞瑪瑙、63.44克拉蛋面切割雕花設計尚比亞祖母綠、尚比亞祖母綠、祖母綠、鑽石，售價未定。圖／寶格麗提供
BVLGARI Jubilee Emerald Garden 頂級珠寶皇冠可轉換做項鍊配戴，鉑金鑲嵌縞瑪瑙、63.44克拉蛋面切割雕花設計尚比亞祖母綠、尚比亞祖母綠、祖母綠、鑽石，售價未定。圖／寶格麗提供
BVLGARI Jubilee Emerald Garden頂級珠寶皇冠設計草圖。圖／寶格麗提供
BVLGARI Jubilee Emerald Garden頂級珠寶皇冠設計草圖。圖／寶格麗提供
Divas’ Dream頂級珠寶腕表共鑲嵌8顆總重約18.4克拉的尚比亞祖母綠。圖／寶格麗提供
Divas’ Dream頂級珠寶腕表共鑲嵌8顆總重約18.4克拉的尚比亞祖母綠。圖／寶格麗提供

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