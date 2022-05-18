史上最久在位70年英女王 成寶格麗祖母綠冠冕靈感女神

今年是96歲的英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）登基70周年的「白金禧年」，自1952年繼位迄今，是英國史上首位第一個在位超過70年、也是在位時間最長的君主。

寶格麗（BVLGARI）頂級珠寶創意總監Lucia Silvestri，以這位擁有世界上最大鑽石的君主為靈感，設計出一套絕無僅有、成套的頂級珠寶皇冠與珠寶腕表，「我的靈感來自這位堅強而偉大的女性楷模與皇室大家長，她象徵了我們這個時代，也以她熱愛祖母綠的審美風格激發了我們的創造力，因此設計出以雕琢的祖母綠為焦點的新作，也展現寶格麗在工藝和創意上的精湛構思與技法。」在寶格麗的歷史上，許多皇室成員都是品牌的愛好者甚至創作靈感，如葛麗絲凱麗（Grace Kelly）、西班牙王后萊蒂西亞（Letizia）和約旦王后拉尼婭（Rania）等。

Jubilee Emerald Garden頂級珠寶皇冠可轉換為項鍊配戴，由寶格麗珠寶工坊領銜的大師級工匠率領5人團隊，耗費超過1500個小時所打造。其中更有兩位工匠專責從事寶石的手工鑲嵌，視線的焦點落在獨特雕花的63.44克拉尚比亞祖母綠上，悠然盛開的蓮花圖騰，是純淨與生命力的象徵。