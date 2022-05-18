紅遍全球的俏皮學生妹中空裝 教你一招穿起來超顯瘦

如果你是時常有在關注社群平台的人，應該都有發現今年春夏由MIU MIU帶起的中空露腰裝有多麽火紅，而近來這波潮流更強調了襯衫、百褶裙元素，變成一種「俏皮學生妹」風格，像是義大利元祖網紅Chiara Ferragni、韓國女星潤娥和歌手張元英、台灣KOL李函等人都接連示範這種穿搭，性感又乖巧的混搭look特別有型。

其實MIU MIU這一波中空裝熱潮，最開始主打的是極低腰的下半身單品配短版上衣，這種穿搭法非常考驗身形比例，尤其如果對自己腿長沒有自信的人，這種風格就格外難駕馭。不過從近期幾位時尚名人示範的百摺裙穿搭可以發現，大家都依照自己習慣的穿法去搭配，尤其下半身單品不必那麼低腰，改以極短版的上衣去強調「中空」概念，一樣可以呼應流行風潮。