紅遍全球的俏皮學生妹中空裝 教你一招穿起來超顯瘦
如果你是時常有在關注社群平台的人，應該都有發現今年春夏由MIU MIU帶起的中空露腰裝有多麽火紅，而近來這波潮流更強調了襯衫、百褶裙元素，變成一種「俏皮學生妹」風格，像是義大利元祖網紅Chiara Ferragni、韓國女星潤娥和歌手張元英、台灣KOL李函等人都接連示範這種穿搭，性感又乖巧的混搭look特別有型。
其實MIU MIU這一波中空裝熱潮，最開始主打的是極低腰的下半身單品配短版上衣，這種穿搭法非常考驗身形比例，尤其如果對自己腿長沒有自信的人，這種風格就格外難駕馭。不過從近期幾位時尚名人示範的百摺裙穿搭可以發現，大家都依照自己習慣的穿法去搭配，尤其下半身單品不必那麼低腰，改以極短版的上衣去強調「中空」概念，一樣可以呼應流行風潮。
而且原本的低腰穿法不只考驗比例，小腹更是另一大問題。如果改成高腰剛好可以遮住最容易凸出的腹部線條，這樣一來搭配短版上衣露出的就會是最瘦的「腰部以上、胸部以下」，整體視覺效果就會更顯瘦，建議大家在嘗試這波流行穿搭的時候可以參考這種搭法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言